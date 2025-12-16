Comenzó este lunes un operativo intensivo de vacunación en el barrio 28 de Junio

En el transcurso de la mañana ya fueron aplicadas 150 dosis, con el objetivo de poner al día los esquemas de vacunación de lactantes y niños hasta 11 años y, a la vez, completar las vacunas de la población adulta y embarazadas.

En la mañana de este lunes 15, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha un amplio operativo de vacunación en el barrio 28 de Junio, a cargo del centro de salud del lugar, con la colaboración de vacunadores de otros efectores ubicados en distintos puntos de la ciudad Capital.

El trabajo abarca la visita casa por casa del personal de salud, “fundamentalmente para controlar los carnets de vacunación de los lactantes y niños hasta los 11 años de edad y, si es necesario, aplicar las vacunas que faltan para garantizar que en esa franja etaria tengan completos los esquemas de todas las vacunas que están en el Calendario”, comentó el director del centro de salud 28 de Junio, el doctor David Bogarín.

Agregó que, de manera simultánea, los vacunadores aprovechan el contacto con las familias para aplicar también las vacunas de calendario y los refuerzos contra el COVID-19 a las embarazadas y a las personas adultas en general, remarcando la importancia de contar con los esquemas completos en todas las etapas de la vida para prevenir enfermedades que pueden ir desde leves hasta muy graves.

En el transcurso de la mañana “ya fueron aplicadas 150 dosis”, destacó Bogarín, quien informó que, para llevar adelante esta tarea, en articulación con el nivel central del Ministerio de Desarrollo Humano, se conformaron 20 equipos integrados por 40 personas. Cada uno de ellos tiene asignada una cantidad determinada de manzanas “a fin de poder concretar esta labor planificada en terreno”.

En ese marco, subrayó “el buen recibimiento y la respuesta de los vecinos”, que permitió que los vacunadores puedan realizar su trabajo, tanto en el control de los carnets como en la aplicación de las vacunas necesarias, principalmente a los más pequeños, pero también a los mayores.

Este accionar, orientado a reforzar la vacunación de la comunidad del barrio 28 de Junio, se extenderá hasta que los vacunadores visiten a todos los domicilios. “Aún quedan 18 manzanas por visitar. Si el tiempo lo permite, continuaremos mañana o cuando mejore, hasta completar todo el barrio”, afirmó el médico.

Asimismo, señaló que para hacer aún más fructífero el acercamiento con las familias, en el momento que el equipo llega a las casas “hace, además, un relevamiento de las demandas de salud de las familias”, con el objetivo de brindarles una adecuada resolución. “Y se ofrecen los distintos servicios gratuitos con los que cuenta el centro de salud para que los vecinos se acerquen a solicitarlos y aprovecharlos”.

“Con este operativo, el Modelo Formoseño sigue dando muestras de un verdadero trabajo en territorio y el Gobierno provincial continúa apostando a una salud pública, gratuita y de calidad, en este caso, con algo tan fundamental como es la vacunación, poniendo a disposición todas las vacunas del Calendario y refuerzos de COVID- 19, tan necesarias para mantener los buenos índices de salud que la provincia tiene desde hace años”, aseguró el funcionario.

Para finalizar, resaltó que estas acciones forman parte de una política sanitaria provincial sostenida, que prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades mediante la implementación de distintas estrategias, garantizando el acceso equitativo de la población a las prestaciones “acercando los servicios a los barrios, marcando fuertemente la presencia y el rol del Estado en el cuidado de la salud de la comunidad”.

