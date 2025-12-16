Ultiman detalles para la distribución de las tradicionales bolsas navideñas que entrega el Gobierno provincial a las familias formoseñas

El titular del Instituto de Asistencia Social (IAS), Édgar Pérez, informó que, de acuerdo a la decisión que cada año toma el gobernador Gildo Insfrán, como parte de su política, inició el trabajo de distribución al interior provincial de las tradicionales bolsas navideñas de sidra y pan dulce que serán repartidas en todos los hogares de las familias formoseñas, estimativamente, al final de esta semana.



“Ya se comenzó el trabajo, sobre todo en el interior, el envío a cada localidad de estos productos, para allí comenzar a trabajar y hacer la distribución casa por casa. En la ciudad capital también se está trabajando en esto, un equipo muy importante va a estar haciendo esta tarea, como todos los años”, indicó.

Asimismo, el funcionario anticipó que, el próximo martes 16, a las 11 horas, en la sala de conferencias de la Jefatura de Gabinete, habrá una reunión organizativa con todos los dirigentes de la ciudad de Formosa para coordinar “esta tarea que va a dar inicio a finales de esta semana para poder estar presente en cada hogar de cada barrio”.

Esta labor se iniciará de manera simultánea en toda la provincia y se desarrollará, estimó, durante dos días aunque, aclaró, “depende mucho del tiempo”.

“Pero no más de dos días para poder llegar a todos los hogares y es algo que la familia formoseña espera, ese mensaje del Gobernador, que también es parte y símbolo distintivo ya de su Gobierno”, sostuvo.

Y añadió: “Es algo, como siempre decimos, que lo instituyó el general Perón en los años más felices de nuestra Argentina y lo sigue sosteniendo el gobernador Insfrán ya hace muchos años, al igual que otras acciones que se dan a lo largo del año”.

En este punto, Pérez enumeró la entrega de juguetes a niños y niñas en Día de Reyes, Día del Niño, los kits de útiles escolares y guardapolvos para el inicio del ciclo lectivo y ratificó que “parte también del gesto solidario y la acción política del Modelo Formoseño que está destinado a cada familia que vive en nuestra provincia”.

Canasta Navideña

En otro orden, Pérez en su rol de subsecretario de Defensa al Consumidor, se refirió también al acuerdo de la Canasta Navideña, suscrito el sábado pasado por el Ministerio de Economía con supermercadistas formoseños, y que entró en vigencia este lunes 15 de diciembre.

“También es otra decisión del Gobierno de la provincia, esta metodología que creo que debe ser única en la Argentina hoy, que Formosa sigue sosteniendo esta política de los acuerdos de precios, para que con el esfuerzo compartido con el sector privado, se puedan un listado de 14 artículos en 28 comercios, muchos de los cuales tienen locales en cadena”, indicó.

En este marco, aseveró que hay “60 bocas de expendio, aproximadamente, entre la ciudad capital y localidades del interior como Laguna Blanca, Belgrano, Tatané, para que en un momento donde la economía castiga muy fuerte por la decisión del Gobierno nacional al trabajador, se puedan garantizar estos productos”.

“Con una base de precios que, respecto al valor acordado el año pasado, hay un máximo para esta canasta que apenas tuvo un incremento de alrededor del 17% del total”, resaltó.

Y aclaró: “El consumidor no está obligado a comprar la totalidad de los artículos para acceder a este precio que son 33.850 pesos; sino elegir entre estos 14 artículos que incluyen desde cortes cárnicos, bebidas, confituras, panificados, lácteos, harinas, productos de granja, que permiten a la familia tener los elementos básicos garantizados en su mesa de Navidad”.

El referente del área reafirmó que esta Canasta tendrá vigencia hasta el próximo 5 de enero con las particularidades de cada banco, por ejemplo, el Hipotecario que tiene beneficios para los comercios y consumidores que son clientes con reintegros a las compras con tarjeta de débito.

“También el banco Formosa a través de Visa y Cabal, Chigüé, compras de hasta seis cuotas sin intereses, con reintegros de hasta 15 mil pesos el 20% del valor de compra; y después con la aplicación Onda, comprando nuestros comercios adheridos, pueden hacer sus compras con un 40% de reintegro, de hasta el 25% y 50 mil pesos de acumulado del reintegro para el consumidor; y el comercio adherido también va a tener beneficios con reintegros de hasta 100 mil pesos por las compras que pueda realizar en el marco de este acuerdo”, detalló.

Agenfor