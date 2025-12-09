“Que tu festejo no duela”: Asociaciones de TEA impulsan campaña de concientización sobre pirotecnia sonora cero

Florencia Santa Cruz, presidenta de la asociación “Camino Azul TEA Formosa”, habló sobre el daño que causa el uso de pirotecnia en las personas con autismo. También, de cara a las fiestas de fin de año, pidió más empatía social y compromiso ciudadano para denunciar los casos de uso o ventas de este tipo de productos.



“Cuando hablamos de autismo, se trata de un espectro y de hipersensibilidad auditiva, si bien no en todas las personas con autismo, pero sí en la gran mayoría”, inició explicando.

Indicó que “sufren tres veces más fuerte los ruidos de la pirotecnia que nosotros y escuchan todos los estímulos al mismo tiempo, como por ejemplo, el murmullo de personas hablando o el sonido de abrir el envoltorio de un caramelo”.

En ese sentido, remarcó que “no es necesario que algunos sufran mientras otros están festejando”. Justamente, el lema de la campaña que llevan adelante este año es: “Que tu festejo no duela”.

Cabe recordar que la ciudad de Formosa se encuentra adherida a la política de pirotecnia cero mediante la Ordenanza Municipal N° 8070/2024, aprobada en el año 2024, que prohíbe la fabricación, comercialización, exhibición y uso de pirotecnia sonora dentro del ejido urbano para proteger a personas con TEA, adultos mayores, bebés y animales, promoviendo celebraciones más inclusivas y seguras.

En ese marco, Santa Cruz informó que próximamente la Dirección de Bromatología, Higiene y Comercialización de la Municipalidad de Formosa “habilitará un número telefónico para realizar denuncias sobre el uso o venta de pirotecnia”.

También, agregó que también se puede denunciar en las redes de la asociación, tanto en Instagram como en Facebook.

“Estamos esperanzados en que la sociedad pueda entender que realmente las personas sufren un montón por el uso de la pirotecnia y, a su vez, confiamos en que este año se reducirá su uso”, esbozó.

Y cerró pidiéndole “a la sociedad que nos acompañe en esta lucha y, sobre todo, que tengan la empatía de entender que si a uno le duele, no es un festejo”.