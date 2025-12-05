Publicación destacada: una jueza formoseña analizó un fallo clave sobre víctimas en la revista La Ley

La jueza de la Cámara Primera en lo Criminal de la provincia de Formosa Dra. María Laura Viviana Taboada, reconocida por su trayectoria en la justicia formoseña y su trabajo en la Federación Argentina de la Magistratura, acaba de publicar en la prestigiosa revista La Ley (Thomson Reuters) un artículo que pone en el centro del debate los derechos de las víctimas en el proceso penal.



El trabajo, titulado “Derecho de la víctima a recurrir y límites de las nulidades procesales: revocación de la nulidad del dictamen fiscal en etapa intermedia”, comenta un reciente fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, que resolvió un tema sensible: la posibilidad de que la víctima recurra decisiones que la afectan y los límites que deben tener las nulidades procesales.

Víctimas con voz propia en el proceso

El escrito de la magistrada formoseña resalta que el tribunal bahiense permitió que la víctima impugnara la resolución aun cuando no se había constituido formalmente como particular damnificada.

Para Taboada, esto representa un avance histórico, porque reconoce a la víctima como sujeto activo dentro del proceso penal, con derechos propios y autonomía procesal.

Además, el fallo reafirmó que las nulidades no pueden usarse como “trabas procesales” sin sentido, sino solo cuando haya un perjuicio real y concreto a derechos fundamentales.

La mirada formoseña: el nuevo art. 26.

En su comentario, la jueza introdujo una perspectiva local de enorme trascendencia: la reciente reforma constitucional de la Provincia de Formosa (2025).

El flamante artículo 26 reconoce a las víctimas de delitos un conjunto de derechos con jerarquía constitucional, entre ellos:

• El trato digno en los procesos judiciales. • La protección de su intimidad e información sensible. • La inclusión de sus derechohabientes, cónyuge o conviviente, especialmente en casos de fallecimiento.

Según Taboada, “este nuevo artículo marca un antes y un después, porque eleva los derechos de las víctimas al máximo nivel normativo y los alinea con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Un aporte con proyección nacional

La publicación de la actual presidenta del Colegio de la Magistratura de la provincia de Formosa, no solo analiza el fallo de Bahía Blanca, sino que también conecta esa decisión con la realidad normativa y jurisprudencial de distintas provincias, mostrando cómo Formosa se ubica a la vanguardia en el reconocimiento constitucional de las víctimas.

Con este trabajo, Taboada refuerza la idea de que el acceso a la justicia no puede ser solo formal, sino que debe ser real, efectivo y humano.

Reconocimiento y orgullo formoseño

La aparición de este comentario en La Ley, una de las revistas jurídicas más influyentes de Argentina, constituye un reconocimiento a la trayectoria de la magistrada y un motivo de orgullo para el Poder Judicial de Formosa.

La nota completa puede leerse en la edición académica de Thomson Reuters – La Ley.