Ibáñez sobre el Presupuesto 2026: “Está hecho para pagar la deuda al FMI”

El titular de la cartera económica provincial estimó que si no se modifica el proyecto es “casi imposible” que los representantes de las provincias voten a favor.



El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió al tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación y dijo que el proyecto “no contempla ninguna de las necesidades de las provincias” al mismo tiempo que aseguró que “está hecho para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

“Tenemos el informe de la Comisión, un despacho en minoría de los representantes de Formosa y de otras provincias donde este proyecto no contempla ninguna de las necesidades de las provincias, de las universidades nacionales, tampoco a los jubilados ni los discapacitados”, indicó.

Y añadió: “Es un proyecto que, al no garantizarle a las provincias, a la gente, no transferimos las cajas de previsión, tampoco los fondos para las obras paralizadas, ya sea vivienda, ruta, creemos que de no ser modificados todos estos ítems, es casi imposible que un representante de una provincia pueda aprobar un presupuesto que está hecho a medida de pagar la deuda al FMI”.

“¿Esto qué significaría para una provincia como la nuestra? No sabemos, porque el proyecto de Presupuesto no destina absolutamente nada para las necesidades de nuestra provincia, así que si no se modifica el proyecto de presupuesto, va a ser muy complicado”, ratificó.

Asimismo, el funcionario consideró que “la inflación no se detiene” sino que “todos los mese crece” al igual que “los servicios” y pidió “tener en cuenta la recaudación de las provincias” que “decrece”.

“Veremos los números de este mes para ver cuál va a ser la decisión sobre el mes próximo, eso sí garantizando desde ya a los agentes públicos, por supuesto, el pago del medio aguinaldo que le corresponde por Ley”, aseveró.

Por último, Ibáñez habló sobre la reforma tributaria que pretende realizar el Gobierno nacional después del 10 de diciembre y dijo que “a las provincias no nos han dado certezas” ya que “hay varias posturas” desde el ejecutivo que conduce Javier Milei.

Y explicó que, si bien, “hay un proyecto en el Congreso de la Nación de una modificación del IVA”, hasta que no “haya un proyecto presentado”, no van a poder “estudiarlo”.

Agenfor