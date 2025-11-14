Zabala consideró que “Barra no es cualquier improvisado que opina” sino que “sus declaraciones revisten importancia”

La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, se refirió a las recientes declaraciones del ex procurador de la Nación, designado por el presidente Milei; y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Carlos Rodolfo Barra, y dijo que sus expresiones son “de una persona de fuste, de trayectoria jurídica y política”.



“El doctor Barra fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hasta hace muy poco tiempo procurador General del Tesoro de la Nación del gobierno de Javier Milei; y es también un catedrático de España en estos momentos”, recordó.

Y añadió: “Así que sus declaraciones revisten, creo yo, importancia, porque no es cualquier improvisado el que viene a opinar sobre este tema tan importante, él ha sido sumamente claro en todos los puntos que trató”.

Asimismo, la fiscal consideró que sobre la cláusula transitoria “muchos hablan y opinan, en este momento, sin demasiado conocimiento ni jurídico ni de las actuaciones en trámite” y señaló que el Procurador de la Corte aún “ni siquiera se ha expedido por la competencia de la Corte, que es lo primero que tienen que entrar a tratar”.

“Después, determinada la competencia que fuera sí o no de la Corte, recién ahí nos correrán traslados de la demanda, porque la Provincia aún no tiene. Y, en el caso que la Corte determinara que la competencia es de ellos y nos corrieran traslados, debemos tener nuestro plazo para contestar y luego pasa al tratamiento de los Ministros. Eso para aclarar el panorama”, explicó.

Volviendo a las expresiones de Barra, Zabala opinó que “ha sido sumamente contundente y es cierto que el tema de la reelección indefinida ya fue zanjado, porque la Corte se manifestó en la inconstitucionalidad en este aspecto, pero ya la provincia había convocado a Convención Constituyente y había reformado la Constitución”.

En ese sentido, coincidió con el ex magistrado al sostener que “la cláusula transitoria es exactamente una copia de la que tiene la Constitución Nacional” sólo que “se incluyó al gobernador y al vicegobernador” por lo que es “el único cambio que tiene en este aspecto”.

Valoró, entonces Zabala, que Barra considere a la nueva Carta Magna “de avanzada” y rescató que tales consideraciones “yo lo he escuchado de muchos constitucionalistas que destacan lo avanzada que es en la incorporación de derechos”.

Agenfor