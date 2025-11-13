Inició la II Jornada Institucional de Salud Mental en el HAC

Este jueves 13 de noviembre, desde las 8 horas, el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón”, en su salón de conferencias, dio inicio a la II Jornada Institucional de Salud Mental que se extenderá hasta el próximo viernes 14 y, este año, aborda la temática “El suicidio y conductas de riesgo”.



La actividad está dirigida a todo el personal de salud, estudiantes y público en general; y propone diversos paneles con destacados profesionales del área, tanto locales como nacionales e internacionales.

Al respecto, el referente del Servicio de Salud Mental del HAC, licenciado Guillermo Ávila, aseveró que los disertantes “son profesionales muy informados específicamente en el área” y ejemplificó con “un psiquiatra que viene de Asunción, Paraguay; y equipos de Formosa que trabajan la temática”.

Asimismo, explicó que la jornada convoca a todo el personal de salud porque “no sólo salud mental trabaja la temática” sino que “todos los profesionales de las áreas de medicina que detecten algo, puedan contactar con salud mental para hacer una consulta al menos”.

“Se va a hacer un abordaje, principalmente, en todo lo que tiene que ver con depresión y conductas de riesgo suicida de la parte neurológica, porque hay dos psiquiatras especialistas en esto; se va a trabajar también la prevención del suicidio, una doctora en Psicología que nos visita de Córdoba, y acá en Formosa van a estar del equipo de Salud Mental del Hospital Central, del Distrital N°8 y de Clorinda también”, indicó.

Además, señaló Ávila, se presentará la Línea 0800 de Prevención del Suicidio, inaugurada recientemente, a cargo de la Dirección de Salud Mental de la provincia.

En cuanto a los motivos de un posible suicidio, el profesional aclaró que “no hay una sola causa” porque “no es que uno un día se levanta y dice me quiero suicidar” sino que “tienen que confluir varios factores”.

“Esto es multicausal, no es solamente una decisión que lleva a alguien a suicidarse, sino que son varias cosas que se van dando que uno no la está pudiendo manejar, que no la pueden asimilar, entonces generalmente se dice que no encontró una mejor solución y toma esta decisión”, sostuvo.

Y añadió: “Sí hay muchas formas de poder evitar eso: acompañamiento psicológico, psiquiátrico, el acompañamiento familiar, pero siempre hay que tener en cuenta que no hay una sola causa que uno diga va a haber suicidio porque no tengo otra opción, entonces hay que estar alerta a todas estas señales”.

Sobre el final, Ávila recordó que, en la I Jornada de Salud Mental, abordaron la temática del duelo y expresó que, en esa oportunidad, la actividad también fue gratificante porque “tuvimos una amplia difusión y repercusión” por lo que “vimos que podíamos hacer esta segunda edición”.

“Y por supuesto, continuar y dejar este espacio como un objetivo año tras año, porque es mucho lo que podemos aportar entre todos a la comunidad, a los profesionales y sobre todo a las camadas nuevas que se están formando”, consideró.

Y cerró: “Porque, hasta hace un tiempo, de esto no se hablaba, entonces hoy por hoy el nuevo paradigma que se presenta es hablar, informar, concientizar, prevenir y evitar”.

Programa

Este jueves, los encargados de las disertaciones fueron el doctor Agustín Barua Caffarena con “Lo suicida y lo comunitario” y “Antropología, salud mental comunitaria y desmanicomialización”; el licenciado Marcelo Kremis y la licenciada Andrea Kerr, presentaron la Línea de Prevención del Suicidio con experiencias y resultados; la licenciada Alejandra Rossi con “La entrevista con consultantes con ideación suicida” (parte 1); el doctor Emilio Hidalgo con “Romper el silencio. Epistemología y magnitud del problema. Bases neurológicas”; y finalmente, la Mesa intersectorial para la prevención del suicidio de Clorinda, coordinado por Kremis.

Para el viernes 14, el licenciado Gustavo Gómez y la licenciada Eugenia Benítez abordarán “Patologías del acto en la urgencia y sus posibles intervenciones”; el equipo de Salud Mental del Hospital Central de Emergencia “Dr. Ramón Carrillo” presentará el servicio y protocolo de prevención del suicidio y las estadísticas de atenciones e internación (2025); la licenciada Alejandra Rossi con “La entrevista con consultantes con ideación suicida” (parte 2); el doctor Emilio Hidalgo con “Factores de riesgo y señales de alertas. Evaluación clínica y manejo de la crisis. Autocuidado del profesional”; y, para cerrar, se realizará una Mesa de preguntas con conclusiones de la jornada.

Agenfor