Se llevó a cabo la segunda cirugía de reemplazo total de cadera en el Hospital Distrital de Ibarreta

En el post operatorio inmediato, la paciente se encuentra “con buena evolución y en estado general favorable”.

Desde la dirección del Hospital Distrital de Ibarreta se informó que, en la mañana del miércoles 12 noviembre, se realizó la segunda cirugía de reemplazo total de cadera que finalizó con excelentes resultados en cuanto al procedimiento al estado de salud de la paciente.

La intervención fue practicada a una mujer proveniente de la localidad de Comandante Fontana, de 63 años “deportista, muy activa y sociable, que tuvo una caída jugando al hockey y se fracturó la cadera”, comentó la directora del nosocomio, la doctora Vivian González.

Puso también en conocimiento que la paciente cuenta con obra social (PAMI), sin embargo, desde que se produjo su lesión “que fue hace ya 30 días, no le conseguían los turnos para las atenciones y tampoco la prótesis”.

Debido a la falta de respuesta, concurrió al Hospital de Comandante Fontana, donde fue atendida y desde allí derivada al Hospital de Ibarreta “directamente al Servicio de Traumatología, donde le hicieron las evaluaciones correspondientes, también las gestiones para conseguir la prótesis y una vez que estuvo todo organizado, inmediatamente se decidió la cirugía, que fue concretada hoy”.

Señaló que a todos los estudios pre quirúrgicos: análisis de laboratorio, electrocardiograma, RX y a todas interconsultas previas “la paciente pudo acceder de forma completamente gratuita. Lo mismo, con la cirugía y el seguimiento que se le va hacer desde este momento, que incluye los controles y la rehabilitación”.

Sobre lo anterior, hizo notar que el hospital cuenta con un servicio de kinesiología “muy completo, con equipos de última tecnología y dos kinesiólogas, que se van a ocupar del tratamiento de rehabilitación de la paciente”.

Acerca del procedimiento, precisó que pudo realizarse sin complicaciones “gracias al gran trabajo de todo el equipo de quirófano” que se encuentra a cargo del médico traumatólogo Andrés Solís.

Y destacó que la paciente se encuentra “con buena evolución y estado general favorable” en el post operatorio inmediato.

Seguidamente, agradeció, una vez más al Gobierno de la provincia de Formosa y el Ministerio de Desarrollo Humano “porque esto solo es posible hacerlo y, sobre todo, con buenos resultados, gracias al fuerte apoyo y acompañamiento que tenemos en el nosocomio de Ibarreta y que, a la vez, se le da a todos los hospitales del interior”.

Remarcó que las políticas sanitarias implementadas por el gobernador Gildo Insfrán “permiten ofrecer a los pacientes las mejores respuestas, inclusive en estos casos complejos y aunque cuenten con obra social, como en este caso, porque nuestra salud pública, gratuita y de calidad, abarca por igual a todas las formoseñas y los formoseños que la necesitan”.

Agenfor