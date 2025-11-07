Se concretó una nueva edición exitosa de las Ferias PAIPPA

Este viernes 7 de noviembre, por la mañana, se llevó a cabo de manera exitosa una nueva Feria PAIPPA en los puntos fijos que pone a disposición el Instituto para la comunidad formoseña: el Polideportivo La Paz, el playón de Padre Grotti al 1040 y el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa.



Al respecto, Zully Zabala, del área de Comercialización del PAIPPA, destacó las ventas a pesar de la mañana lluviosa y el clima inestable ya que “la gente se volcó a comprar sus verduras frescas que vienen directamente de la chacra del productor y atendidos por ellos mismos”.

“Así que creo que es algo que tenemos que valorar, el trabajo de nuestros paipperos, y como todos los viernes, estamos acá en la feria, recibiendo a los clientes, que son bastantes leales, a pesar del clima”, indicó.

En esta oportunidad, se hicieron presentes productores de Laguna Naineck, Herradura, Villafañe con una gran variedad de productos y ofertas.

“Tenemos bastante verdeo, tenemos lechuga, acelga, achicoria, todo lo que sea cebollita, perejil, a 500 pesos, o sea que son económicos”, detalló.

Por último, la referente aseveró que “los precios no aumentaron” en las ferias del PAIPPA y expresó que “estamos muy contentos, como todos los viernes”.