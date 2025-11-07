Casco confirmó dos importantes remates para este mes

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, confirmó que para este mes de noviembre habrá “dos importantes” remates en Laguna Blanca y en Puerto Irigoyen.



“La semana que viene, el 11 de noviembre, vamos a estar en Laguna Blanca con la Asociación de Productores Agropecuarios de la Región Norte, su remate N°18, con casi 40 familias paipperas que van a participar, con 800 cabezas”, indicó.

Asimismo, la otra semana, harán lo propio en Puerto Irigoyen donde se desarrollará el 6to remate a cargo de la Asociación de Pequeños Productores Paipperos de allí, con similar cantidad de participantes que en Laguna Blanca y casi 500 cabezas disponibles.

“Eso es lo que se está trabajando y se viene trabajando todos los años porque realmente la continuidad que tenemos con estas comercializaciones es importante”, sostuvo.

Respecto a los animales disponibles para la comercialización, el funcionario señaló que, en promedio, las familias llevan de dos a 30 terneros por lo que, consideró, “es muy diversificado” pero, aseguró, “participan todos”.

“El que quiere participar porque realmente se obtiene un muy buen precio con un Estado presente, el Gobierno de la Provincia de Formosa siempre está junto con ellos y la confianza que ellos también dan, nos permiten a nosotros seguir trabajando en participar en estas comercializaciones que nos benefician a todos”, destacó.

Por su parte, en Puerto Irigoyen, trabajarán con el fondo fiduciario “presente como siempre en el remate de esa región por la distancia” ya que “estamos hablando de más de 650 kilómetros de la ciudad de Formosa”, mientras que, en Laguna Blanca “ya vamos a tener el financiamiento de los productores”.

“En estos remates ya la misma consignataria que va a rematar, va a llevar genética para los productores que en ese momento van a hacer sus arreglos y su comercialización para ir incorporando genética que hace muchos años se viene haciendo y se ve en cada año, en cada venta, la calidad de nuestros terneros”, cerró.

Agenfor