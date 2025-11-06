Soberanía Alimentaria Formoseña llega esta semana con promociones y la reincorporación de la carne de búfalo

Los reintegros se aplicarán en pagos mediante la aplicación ONDA del Banco Formosa.

El cronograma comenzará el jueves 6, con las ediciones en los cuatro centros fijos de ventas, donde se dispondrá de los listados completos de alimentos y reintegros en compras mediante la aplicación ONDA.

Cabe recordar que los puntos fijos se encuentran ubicados en Avenida Néstor Kirchner 1855; Avenida Néstor Kirchner 5595; Avenida Arturo Frondizi 4205 y la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar. Las ediciones se desarrollarán desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.

Promoción

A partir de esta semana y durante todo noviembre los consumidores que utilicen como método de pago la billetera virtual ONDA del Banco Formosa, obtendrán un 40% de devolución con un tope de reintegro para el consumidor final de $50.000 por cuenta y por mes; mientras que, para los comercios adheridos el reintegro será del 20% con tope de$100.000.

Dentro del esquema, las pymes adheridas son Refsa Gas; Nutrifor; Bioclean; El Sauzalito; Yerba Mate Herencia; Dulces Costa; Los Nenecos; Pasta Posta; Mia Delizia.

Carne de búfalo

Desde esta semana se reincorporará la venta de carne búfalo que estará disponible solo en el local comercial ubicado en Avenida Néstor Kirchner 1855, con cortes como, costeleta a $ 8.400; costilla a $8.400; pulpa a $12.000; vacío a $10.200; aguja a $6.600; marucha a $8.300; osobuco a $6.200.

Cortes de carnes

En los centros fijos de los barrios 12 de Octubre y Simón Bolívar, se ofrecerán productos como costeleta vacuna a un valor de $6.500 el kilo; corte americano a $6.990 el kilo; tapa de cuadril a $9.000 el kilo; costeleta de cerdo a $5.490; costilla de cerdo a $6.500 y chorizo parrillero a $4.500 a partir de dos kilos.

Frutas y verduras

La propuesta de alimentos de origen paippero que se dispondrá en los centros de los barrios 12 de Octubre, Virgen del Rosario y Simón Bolívar se dispondrá de sandía a $4500 la unidad; acelga a $500 el mazo; cebollitas a $500 el mazo; perejil a $500 el mazo; rúcula por mazo a $500; repollo $1.000; zanahoria por kilogramo a $1.000; y zapallo a $1.000; zapallitos a $1.500 el kilo.

Así también,repollo a $1.000; chaucha a $2.000; poroto a $2.500; morrón a $2.500; mandioca a $800; remolacha a $1.500; lechuga a $1.000; tomate a $2.000; morrón a $2.500; batata a $1.000; pepino a $1.500; zuchini a $1.000 el kg.

Lácteos

La propuesta de este rubro se compone de leche fluida “Tregar” a $1.400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $7.500; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1.000 y por 150 gramos a $3.500.

Harinas

Habrá para la venta harina de maíz de Molino “Villafañe” por 800 gramos a $1.200; harina tradicional “Sauzalito” a $1.000 el kilogramo; harina precocida “Doña China” a $2.000.

Y harinas de trigo “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo.

Continúa vigente la promoción de dos kilos de harina de maíz “INTA” a un valor de $800.

Arroz

El Molino formoseño a Agrofortuc, comercializará arrozMitaí 0000 por un kilo a $1.000; y arroz 00000 por un kilo a $1.200; arroz Mitaí 0000 por 500 gramos a $500; y el arroz AF por un kilo a $1.200.

Gas

La garrafa de GLP de 10 kilogramos dispuesta por la empresa provincial REFSA Gas se dispondrá a un valor referenciado de $15.000; los consumidores podrán abonarlo con dinero en efectivo y mediante el código QR de la aplicación ONDA del Banco Formosa.

Por otra parte, se comercializarán productos de la canasta básica como, panificados, fideos secos guiseros, aceite de girasol azúcar, yerba mate, huevos por docena y por maple, puré de tomate, legumbres remojadas en lata.

Agenfor