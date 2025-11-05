El Concejo Deliberante capitalino rebautizó como Virgen del Carmen a un barrio de la ciudad

En la sesión de la semana pasada, el Honorable Concejo Deliberante de Formosa, aprobó el proyecto de ordenanza, impulsado por el bloque justicialista, que renombra al conglomerado conocido como Villa del Carmen por Virgen del Carmen junto al cambio de denominación de otras 50 calles que conforman ese ejido urbano de la ciudad capital.



En ese marco, la concejal justicialista, María del Carmen “Petu” Argañaraz, explicó que, si bien fue una iniciativa de su bloque, fue impulsado, también, por vecinos y vecinas del barrio con el fin de reforzar el sentido de identidad y pertenencia de una comunidad que crece, se organiza y elige cómo nombrarse.

“La verdad que estamos muy contentos, recién recibimos la visita de los nietos, por ejemplo, de Yola Yoli, que es una de las artistas formoseñas que han sido reconocidas, cuyo nombre llevará una de las calles del barrio”, indicó.

Asimismo, recordó que, por pedido de los vecinos, en la Comisión de Legislación del 2023, el ex edil Hugo García “ya lo había traído” por lo que, en esta oportunidad, “retomamos este expediente” y “con el acompañamiento de todos los y las concejales del bloque, pudimos hacerlo”.

Respecto a la denominación de las calles, Argañaraz indicó que se trata de “personajes ilustres” de la ciudad y, otras, “llevan los nombres del uso cotidiano ya que tenían en ese sector de la ciudad”.

“O hay fechas que son históricas que son muy importantes para nosotros, los formoseños y las formoseñas; y hay un sector de las calles que va a llevar el nombre de aves autóctonas”, señaló.

Para ello, el reconocido fotógrafo Ramón Maldonado, participó de la Comisión de Legislación explicando la importancia de estos animales para la provincia y “nos pareció propicio ponerle nombre de aves a algunas calles en este sector que está tan en contacto con la naturaleza”.

“Y que lleve el nombre de nuestra Virgen del Carmen, que es Patrona de los formoseños y las formoseñas, también tiene que ver con un sentimiento profundo de fe, pero también de la historia de nuestra ciudad”, añadió.

Al finalizar, la concejal recordó, como antecedente, el cambio de nombre del ejido Villa del Rosa por Virgen del Rosario y, ratificó, “el nombre de 50 calles, ni más ni menos, que van a reflejar el nombre de personajes ilustres reconocidos en nuestra provincia, tanto de la política como de la educación, de la salud, de la cultura; y fechas históricas y de nombres de aves autóctonas”.

