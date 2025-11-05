Jóvenes de la Jurisdicción 5 representarán a Formosa en un certamen nacional de innovación tecnológica.

El Club Digital del barrio Simón Bolívar, impulsado por el vicegobernador Eber Solís, fue seleccionado para la final nacional del programa Solve for Tomorrow de Samsung con el proyecto “Tender Inteligente”, creado por estudiantes secundarios.



El espacio nació tras una reunión entre el Vicegobernador y jóvenes que pidieron un lugar para desarrollar proyectos tecnológicos. Hoy, 25 chicos de entre 14 y 17 años se forman en programación y robótica, demostrando que con oportunidades y acompañamiento, el talento formoseño no tiene límites.