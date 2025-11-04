De la Rosa advirtió por otro tarifazo eléctrico ante nuevo recorte de subsidios

El Gobierno del presidente Javier Milei puso en marcha el pasado sábado 1º de noviembre la “normalización” del mercado eléctrico, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras avanza en su plan de volver a recortar subsidios en 2026 para achicar el gasto público.



Según se publicó, la estrategia libertaria combina aumentos en las facturas de luz y gas, cambios en el funcionamiento del mercado mayorista y la eliminación de fondos fiduciarios, salvo el destinado a zonas frías.

En ese contexto, la diputada nacional electa por el Frente de la Victoria (FdV)-Formosa, Graciela de la Rosa, hizo referencia a la discusión que se deberá dar en el Congreso por el tratamiento del Presupuesto 2026.

Afirmó que “así como está el proyecto” que remitió el Poder Ejecutivo Nacional “no lo vamos a aprobar”, por cuanto implica “ajustes terribles” en significativas áreas, como educación, salud, discapacidad, entre otras.

En el caso de las tarifas de los servicios públicos, advirtió: “Lo que está en el Presupuesto 2026 es que viene otro nuevo tarifazo, porque en la concepción de este Gobierno está dolarizada la energía, el costo mayorista de la misma, y además más quita de subsidios”.

Recordó que en la campaña electoral de las recientes elecciones legislativas “decíamos que Milei necesita más diputados y senadores para su reelección y hacer el ajuste por toda la deuda que tomó”, ya sea con el FMI y por el salvataje económico que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Milei va a priorizar la recaudación para pagar los intereses de la deuda, así que le quedará menos plata para el resto, además de que en su ideología está el hecho de achicar el Estado. Entonces, no va a aprobar, por ejemplo, las tarifas diferenciales”, explicó De la Rosa.

No obstante, remarcó que “vamos a hacer todo el esfuerzo para tratar de juntar todos los votos, pero incluso si se aprueba eso, lo va a vetar”, ya que “no está en su concepción doctrinaria que la gente de menos recursos tenga más ayuda del Estado para pagar menos de luz”.

Anticipó que “va a ser muy difícil poder aprobar proyectos, como una tarifa diferencial, en ese contexto, por como votó el resto de la Argentina”.

“Nos quedan dos años en la Cámara de Diputados para estar presentes, pelear y hablar –enfatizó-. Nosotros sabemos que ese es el rol que nos toca jugar y lo vamos a hacer con gusto, porque defender los intereses de los formoseños es lo mejor que nos ha pasado”, dejó en claro.

