“Abriendo Surcos” acercó donaciones de pañales y leches al Hospital de la Madre y el Niño

La Fundación “Abriendo Surcos” concretó la entrega de donaciones de leches y pañales al Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad capital. Las mismas fueron recolectadas en la Maratón Rosa que se realizó en el marco del mes de concientización contra el cáncer de mama.

Su presidenta, Beatriz Lotto, agradeció “la generosidad de cada una de las personas que hicieron posible estas donaciones” y expresó que esta acción solidaria “va a llegar a cada una de las personas que necesitan”.

“Estamos muy emocionados al ver la masiva concurrencia del pueblo formoseño, el compromiso de todos que ha permitido que podamos cumplir con esta promesa y de esta forma acercar nuestro granito de arena al hospital”, agregó Paola Casco, integrante de la fundación.

Por su parte, el director del nosocomio de salud, el doctor Víctor Fernández, destacó la iniciativa de la fundación, primero “porque todos los años, la inscripción a la maratón que organizan es una donación de este tipo y, segundo, por la voluntad de acordarse de las personas que por cuestiones económicas no cuentan con la cantidad de pañales necesarios por día”.

En este sentido, compartió que “tenemos un promedio de 40 niños recién nacidos que se encuentran internados en Neonatología, más los bebés que están junto a sus mamás y los que están en la parte de Terapia Pediátrica”, indicando que “todos utilizan pañales”.

“La mayoría de las veces se les debe cambiar cada tres horas, lo que hace un promedio de ocho pañales diarios por paciente”, precisó y sostuvo que “muchas familias no pueden solventar este gasto, por lo tanto, la ayuda siempre es más que bienvenida”, declaró.

Asimismo, dejó la invitación abierta de todas las personas que quieran realizar donaciones al nosocomio. “No hay ningún inconveniente, hasta pueden hacerlo personalmente”, marcó.

Agenfor