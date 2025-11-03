COVID-19: La semana cerró con un leve ascenso de casos

Igualmente, desde el Ministerio de Desarrollo Humano reiteraron la importancia de no relajarse con las medidas de prevención y seguir cumpliendo las mismas, teniendo en cuenta que son la herramienta fundamental para cortar la transmisión de la enfermedad. Asimismo, recordaron que ante los primeros síntomas es importante acudir a la consulta médica rápidamente y no automedicarse.



De acuerdo al parte informativo provincial sobre la situación epidemiológica del COVID-19, difundido este domingo 2 de noviembre, en la última semana se realizaron 743 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 128 de ellos resultados positivos (índice de positividad 17,2%).

En Formosa Capital se registraron 81 casos, en Las Lomitas 11, en Palo Santo seis, mientras que en Clorinda y El Espinillo, cinco en cada una.

Cierran el conteo El Colorado y General Mansilla con tres, Pozo del Tigre con dos y Laguna Naineck con uno.

Los casos activos son 185, se registraron 73 altas y hay dos pacientes internados.

A su vez, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 totalizan 867.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, hubo 150.910 casos diagnosticados, 149.297 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.

Finalmente, remarcaron que la campaña de vacunación continúa en todos los vacunatorios de la provincia.