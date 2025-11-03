Milei avanza con la reforma laboral: “Los trabajadores van a perder todo”

Siguiendo el mandato de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno del presidente Javier Milei busca avanzar con una reforma estructural laboral que propone flexibilización extrema, acuerdos por empresa, baja de los pisos salariales, ampliación de la jornada laboral y reducción de indemnizaciones.



En ese contexto, el administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, advirtió que, a cambio del rescate económico que le facilitaron al presidente Milei para evitar su derrota electoral en los recientes comicios, tanto los EEUU como el FMI “pidieron reformas en lo laboral, lo previsional y lo impositivo”.

“Los trabajadores van a perder todo –alertó el funcionario-. Tanto los hombres como las mujeres van a tener que trabajar muchos años más y ya no habrá más jubilaciones que por derecho se habían conseguido con el Gobierno justicialista para aquellos sin relación de dependencia”.

Además, planteó que, de aprobarse el proyecto que impulsa la gestión libertaria, “las tradicionales vacaciones que acostumbrábamos a tomar ya no van a ser así tampoco”. Y ahondó: “El patrón otorgará esas vacaciones de acuerdo a los intereses de sus necesidades laborales”.

“Vienen tiempos aciagos”, vaticinó y pidió “reflexionar” sobre los resultados de las elecciones pasadas, ya que “ahora más que nunca tenemos que trabajar para defender” los derechos conquistados durante las gestiones nacionales y populares.

Por su parte, el secretario gremial de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), Rubén Chávez, recordó que “desde el Gobierno de (Mauricio) Macri se intentó llevar adelante una reforma laboral, supuestamente para generar mayor empleo”.

Sin embargo, dilucidó que “a lo largo de la historia, cada vez que hubo reforma laboral y se flexibilizaron las leyes laborales en beneficio de las patronales, no fue así porque el empleo no se genera solo por el hecho de tener una nueva ley”, sino “a base de las políticas que emplean los Gobiernos” para la generación de condiciones de desarrollo del país, por cuanto “ninguna empresa va a producir más si no hay consumo”.

“Ahora tenemos salarios destruidos” debido al feroz ajuste y desfinanciamiento que llevó a cabo el plan de “motosierra” del Gobierno de Milei, con la destrucción de la producción nacional, la paralización de la obra pública y el cierre de miles de pymes, donde “la inmensa mayoría de los argentinos bajó notablemente su consumo y lo vemos en todos los guarismos mes a mes”.

Entonces, esclareció que “cuando se habla de flexibilización laboral, supuestamente para mejorar y generar nuevos empleos, en realidad lo que se está queriendo es flexibilizar al trabajador, pagarle menos por el trabajo que hace y acumular más ganancias para las empresas”.

“Estas reformas no sirven para generar empleos, de ninguna manera –rechazó categórico-. Solamente buscan beneficiar a las grandes empresas para que obtengan más ganancias”.

Por lo tanto, “lo que hay que discutir es cómo los trabajadores pueden tener mejores salarios, de qué forma mejorar el consumo y la producción”, enfatizó, fustigando al Gobierno libertario, porque “sólo le interesa ver de qué modo los hacen trabajar más horas pagándoles menos”.

En la misma sintonía se expresó la secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento, GNC y Lavaderos de Automotores de Formosa (SOESGyPELA), Graciela Acosta.

“A este proyecto Milei ya lo planteaba en la campaña para presidente. Los trabajadores y los ciudadanos sabíamos qué cambios se venían con este Gobierno liberal”, manifestó e hizo notar que “vamos a pelear para que esto no ocurra”, en vistas de que “una reforma laboral tan drástica va a destruir al sector trabajador”. “Esta no es una modernización, como quieren hacer creer. Esto es regresivo, es ir 100 años para atrás”, clarificó.

En el caso de los gremios, reprobó que “los empresarios no quieran la existencia del sindicalismo”, cuando en efecto se trata de “un nexo para que el trabajador tenga más dignidad como ser humano”.

“Es nuestra función negociar los aumentos, los derechos. Y ahora con esta reforma nos van a correr del medio y no va a haber más convenios colectivos, lo que significa que cada empleado se va a sentar a negociar con su empleador”, impugnó y mostró su preocupación por que de esta manera cada empresa podrá acordar condiciones laborales y salariales distintas, fragmentando a la clase trabajadora, lo cual facilitará la precarización y la baja de los pisos salariales.

A su turno, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, “pidió estar muy organizados y atentos” ante el tratamiento del proyecto libertario.

Sostuvo que si bien “es cierto que necesitamos que haya una reforma laboral, no en los términos que se están planteando” desde la Nación.

Dejó en claro que “de ninguna manera” están de acuerdo con algunos de los artículos que trascendieron de la iniciativa presentada por la diputada santafesina Romina Diez, donde uno de los ejes centrales es desarticular las negociaciones sectoriales y transformarlas en discusiones por empresa, lo que pone en alerta a las pequeñas y medianas empresas, ya que perciben el riesgo de quedar expuestas a situaciones de presión.

Por el contrario, “lo que venimos diciendo nosotros siempre es limitar la litigiosidad, sin vulnerar ningún derecho al trabajador, para permitir mayor empleabilidad”, subrayó Hryniewicz, quien además hizo hincapié en la necesidad de una reforma del procedimiento fiscal, para que “no sea tan complejo, tan engañoso como el que tenemos hoy, donde te salteaste una coma y ya sos pasible de una tremenda multa”.

Para finalizar, remarcó que “es el momento de dejar de lado los egos y los personalismos”, instando a que “trabajemos todos juntos porque el problema o la solución es para todos”.

“Este Gobierno nacional ha ganado (en las elecciones legislativas) y hay que respetarlo, ya que el voto popular se tiene que respetar; puede gustarnos o no, pero las herramientas que necesitamos las tenemos que seguir peleando, sin dejar espacio sin cubrir”, concluyó.

Agenfor