Educación ultima detalles para la Gala Gimnástica 2025 que será el 28 de noviembre

El pasado martes 28 de octubre, autoridades del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de la provincia, llevaron adelante una reunión organizativa e informativa para lo que será la Gala Gimnástica 2025 de instituciones educativas de Nivel Primario, que se concretará en el Estadio Cincuentenario el próximo viernes 28 de noviembre.



El evento, como así también el sorteo para determinar el orden de participación de cada una de las escuelas, que se hará el 14 de noviembre, será transmitido en vivo vía streaming por el Área de Gestión Comunicacional del MCyE.

Este encuentro laboral contó con la participación del licenciado Luis Ramírez Méndez, subsecretario de Educación; la profesora Patricia Arguello, delegada Zonal de Formosa; el profesor Martín Ibañez, coordinador de Educación Física; el profesor Adrián Aranda, coordinador de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (MEIB); la licenciada Ángela Medina, jefa del Área de Gestión Comunicacional; equipos directivos y representantes de los diversos equipos técnicos del Ministerio.

Al respecto, Marcelo Arias, profesor de la Coordinación de Educación Física, indicó que de la actividad participarán escuelas de nivel primario y escuelas especiales, tanto privadas como estatales de la ciudad capital y algunas localidades cercanas como Pastoril y Mojón de Fierro.

“Así que esperamos una amplia participación de todas las escuelas, mostrando todas sus habilidades en la educación física que han realizado durante el año. Y que sea un éxito, como ya viene sucediendo hace varios años por intermedio de la Coordinación de Educación Física”, sostuvo.

Asimismo, el docente explicó que “hay ciertas exigencias” para la participación como, por ejemplo, un mínimo de 30 estudiantes para cada presentación y aclaró: “El Estadio Cincuentenario es grande, con capacidad, por lo tanto, tiene que haber una cantidad de chicos específicos para que esa exhibición que realicen pueda ser bien vistosa y se pueda apreciar de la mejor manera”.

Por último, Arias señaló que las instituciones tienen tiempo de inscribirse para participar hasta el próximo 14 de noviembre y estimó que cada escuela mandará el cuadro que “más los represente” para esta Gala Gimnástica 2025.

Y destacó que “ya empezaron, en el transcurso de estos días, con las galas, los muestreos en las diferentes escuelas”.