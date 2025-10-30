Las Lomitas: El intendente interino deberá convocar a elecciones para ocupar la intendencia hasta el 2027

Así lo confirmó Sandra Moreno, la jueza del Tribunal Electoral Permanente, durante una entrevista con el programa “De esto sí se habla”, emitido por el canal de streaming “Quien TV”.

Consultada sobre el futuro de la intendencia de Las Lomitas, luego de que el actual intendente fuera elegido diputado nacional por la LLA, Moreno explicó que la Ley 1028 establece que, en caso de que no se cumpla la mitad del mandato (por renuncia, inhabilitación, fallecimiento, etc.), asume como intendente interino el presidente del Concejo Deliberante, quien deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor a 30 días desde su asunción.

Respecto a la situación de Atilio Basualdo, actual intendente y futuro diputado nacional, Moreno señaló que, dado que ambos cargos son incompatibles, deberá renunciar a uno de ellos. “El intendente interino es el encargado de convocar a elecciones. En este caso, no es el Tribunal Electoral quien convoca, sino el intendente interino”, explicó la jueza del Tribunal.

En diciembre, el Tribunal Electoral Permanente anunciará el cronograma para la elección del nuevo intendente de Las Lomitas, quien completará el mandato hasta 2027.

Por otro lado, Moreno informó que ayer, a las 13:30 horas, finalizó el escrutinio definitivo en Formosa, destacando que fue un proceso ágil, dado que solo se trató de una categoría y casilleros para marcar. “El escrutinio se desarrolló con rapidez y se confirmaron los resultados a nivel provincial”, concluyó.