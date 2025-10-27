Nacif: “en Formosa ganó el peronismo y el pueblo ratificó su apoyo al Gobernador Gildo Insfrán”

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que nuevamente más del cincuenta y siete por ciento de los formoseños eligieron al peronismo en esta elección nacional, y agregó que “en Ingeniero Juárez, más del setenta tomo idéntica decisión”, porque a su entender, “se mantiene un compromiso inquebrantable con el modelo formoseño y con nuestro conductor el Gobernador Dr Gildo Insfrán.



Nacif, explicó que la jornada electoral se desarrollo en paz y con normalidad, demostrando la madurez de nuestro pueblo y su alta participación y compromiso democrático.

Nacif coincidió con las declaraciones del Primer Mandatario Provincial, quien sostuvo que “el Frente de la Victoria triunfó en todas las localidades de la provincia, superando por más de 22 puntos a la segunda opción electoral y revelando qué esto es el reflejo de la unidad del pueblo formoseño y de su profunda conciencia nacional y popular”.