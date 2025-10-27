El Colorado: La Universidad de Laguna Blanca presentó su oferta académica a jóvenes

En un encuentro llevado a cabo en El Colorado, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) presentó su oferta académica a jóvenes de la localidad.

El intendente Mario Brignole destacó la importancia de esta iniciativa, en la que directivos, profesores y estudiantes de la institución detallaron las carreras disponibles en esta casa de estudios ubicada en Laguna Blanca.

Brignole expresó su agradecimiento al rector Adrián Muracciole y su comitiva por su visita, subrayando que “vinieron a ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de formarse en una universidad pública, gratuita y de calidad en nuestra provincia”.

Además, manifestó su deseo de que “pronto contemos con más coloradenses graduados en las diversas carreras que ofrece la UPLaB, reflejando un Estado presente que promueve la educación superior”.

Por su parte, el rector Muracciole presentó las carreras disponibles, entre las que destacan Ingeniería en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Medicina y Enfermería.

También resaltó que varios jóvenes de El Colorado, como Héctor Cardozo y Matías Recalde, ya son egresados de la institución. “Las formoseñas y formoseños tienen la oportunidad de acceder a una universidad pública de calidad en su provincia, con carreras estratégicas para su desarrollo personal, profesional y el progreso de Formosa”, afirmó.

La actividad incluyó charlas informativas sobre el cursado de las carreras, con la participación de profesores, directivos y exalumnos que compartieron sus experiencias en la UPLaB, motivando a los jóvenes a sumarse a esta propuesta educativa.

Agenfor