El Colorado: Preparan actividades para el cierre del “Mes de la Inclusión”

La Licenciada Susana Jara, Directora de Personas con Discapacidad de la Provincia, anunció desde la Perla del Sur, que el cierre del “Mes de la Inclusión” se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en el camping municipal.

En compañía del intendente Mario Brignole, señaló que este evento aprovechará los beneficios del llamado “turismo accesible”, con propuestas que incluirán dinámicas en espacios verdes, juegos lúdicos y actividades para exhibir los talentos de las personas con discapacidad.

“El cierre será abierto a toda la comunidad, especialmente a las familias, que desempeñan un papel fundamental en la contención y apoyo de las personas con discapacidad”, detalló Jara, quien destacó la importancia de la participación familiar.

Además, la Directora resaltó el compromiso del Modelo Formoseño en la promoción de políticas inclusivas en todo el territorio provincial, valorando el trabajo que se lleva adelante en cada uno de los municipios.

“Durante este mes, hemos enfocado nuestros esfuerzos en la restitución de derechos, la reactivación de pensiones nacionales no contributivas y el fortalecimiento de los recursos locales y municipales, en pos de una sociedad más equitativa y armoniosa, donde las personas con discapacidad sean prioritarias”, subrayó Susana Jara.

Agenfor