El Club San Martín estuvo colmado para el curso de “Mi Primera Licencia”

En la tarde de este miércoles 15, en el Club San Martín, ubicado entre las calles José María Amor y Obispo Scozzina, en el barrio San Francisco, se realizó el curso de capacitación denominado “Mi Primera Licencia”, organizado entre el Gobierno de Formosa y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad capital.



La licencia de conducir es un requisito fundamental para estar debidamente legalizado y habilitado para circular en la vía pública, ya sea con una moto o un auto. Entre todos los que asistieron al curso se sorteó una moto y un casco.

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, el doctor Fabián Cáceres, declaró que “fue una masiva jornada en el Club San Martín, donde muchísimos formoseños y formoseñas participaron de este curso de capacitación para la obtención de la primera licencia de conducir”.

Este requisito fundamental para circular en la vía pública, se trata de “la primera documentación que todo control vehicular, ya sea policial o de inspectores de tránsito, nos pide para estar debidamente habilitado para circular en la vía pública”, enfatizó.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, también destacó esta actividad “destinada a aquellas personas de 16 años en adelante”.

Como esto “se viene haciéndose hace varios años”, subrayó que “tenemos experiencia en este trabajo que lo hacemos con gusto, mancomunadamente entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Formosa”.

Para ser parte del curso, había un QR para preinscribirse los interesados. Una vez hecho esto, llegaban al curso, donde se les tomaba asistencia para luego ingresar al predio del Club San Martín para comenzar con el taller, “donde se centralizaron todos los pasos” para obtener la primera licencia, resaltó la ministra.

Se refirió también a que hubo una “enorme convocatoria, en muchos casos, jóvenes acompañados por sus padres”, por lo que mostró su alegría, ya que esto significaba que ha sido “una decisión acompañada por la familia, la de asistir a esta jornada”.

A su turno, Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, al acompañar el evento valoró la organización, marcando que “principalmente los jóvenes fueron los protagonistas”.

En la jornada se dio una charla sobre la importancia de la responsabilidad de tener un carnet de conducir. En ese sentido, reflexionó que “es importante que los ciudadanos, en general, sepamos las normas de tránsito y los cuidados que se deben tener”.

Por ello, nuevamente celebró el dictado de este curso enmarcado en un “trabajo con miras al presente, pero también al futuro de la provincia”.

Agenfor