Parola desmiente a Basualdo y Neme: “No hay fondos destinados a obras públicas para Formosa en el Presupuesto Nacional 2026”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Graciela Parola, desmintió categóricamente las falacias vertidas por los “ahora libertarios” Atilio Basualdo y Gabriela Neme, quienes en una nota a un medio local afirmaron que existen fondos aprobados en el Presupuesto Nacional 2026 para obras viales de envergadura en Formosa.



En este sentido, la legisladora, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, fue tajante al afirmar que, “en primer lugar, no pueden existir fondos aprobados en ningún Presupuesto Nacional puesto que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional recién se está analizando desde esta semana en la Comisión y se avanza a raíz de un emplazamiento realizado por los bloques opositores en la sesión especial del día miércoles 8 de octubre, ya que hasta el momento, el proyecto había sido paralizado por el anterior presidente de la Comisión, destituido de dicho cargo por las causas judiciales que afronta por sus presuntas conexiones con el narcotráfico”.

Del mismo modo aseguró Parola que, “por otra parte, ambos militantes libertarios dicen haber visto que la Dirección Nacional de Vialidad trabaja en el Puente Blanco, obra paralizada por el Gobierno actual del cual ambos son miembros, pero dicho trabajo se trata de mantenimiento del actual puente y no de la reactivación de obras de construcción de un nuevo puente, que fueron iniciadas ya en el Gobierno de Alberto Fernández y que se descartaron en esta nueva gestión”.

Asimismo, agregó que “no es cierto que el Gobierno justicialista haya paralizado obras viales, sino que todas las obras fueron no solo paralizadas por Javier Milei, sino que tampoco fueron pagadas las deudas mantenidas con las empresas”, agregando que “además, a la desidia de este Gobierno nacional respecto de las obras públicas en general, se suma la falta de presupuesto durante estos dos años de gestión, teniendo la libertad de reasignar partidas a su antojo, y ni siquiera así han priorizado la necesidad de mantenimiento y mejora de las obras vinculadas a la seguridad vial”.

“Es más -continuó Parola- no existieron Presupuestos en el 2024 y 2025 por una decisión unilateral del Gobierno de Milei de abandonar su tratamiento en el Congreso, para de este modo administrar las partidas a su antojo, como nos tienen acostumbrados, sin respetar las instituciones y mecanismos constitucionales para llevar adelante el Gobierno del país”.

Al ser consultada respecto de si existen obras públicas para Formosa en el proyecto de Presupuesto 2026, que se está tratando en Diputados, Parola fue contundente al afirmar que no solo no existe ninguna obra para Formosa en la planilla anexa al artículo 11 que contempla la contratación de obras de inversión, bienes y servicios con incidencia en ejercicios futuros, sino que además agregó que “respecto de las obras viales que tanto alardean Basualdo y Neme solo dan muestra de su desconocimiento e ignorancia supina respecto del contenido de dicho proyecto, quedando en evidencia su único interés de, a través de mentiras y falsas declaraciones, confundir a la población y logar sumar algún argumento que los favorezca electoralmente, pues las encuestas no le son para nada alentadoras”.

Para finalizar, la legisladora formoseña clarificó que los únicos ítems relacionados con trabajos viales que figuran en el proyecto de Presupuesto, que además es costumbre que figuren en los proyectos todos los años, tienen que ver con subprogramas cuyo objeto primario es mantener las condiciones de transitabilidad y operación segura de las rutas (bacheos, perfilado, calce de banquina, limpieza de desagües, desmalezado y cualquier obra de mantenimiento).

Así como de mantenimiento y reparación de puentes, “pero lejos están de ser obras nuevas, dado que también los montos expresados son irrisorios para pretender que se habla de nuevas obras o reactivación de obras paralizadas”, añadió.

De esta manera, ratificó la posición de los legisladores y legisladoras de Formosa, alineados con el Peronismo, que sin ninguna duda plantearán todas las discusiones necesarias para defender los intereses del pueblo formoseño en el Congreso de la Nación, instando además a acompañar a los candidatos y candidatas del Modelo Formoseño este 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales.

Cargó duramente contra “la oposición local” al marcar que “no solo es cómplice de los artilugios del Gobierno Nacional para entregar la soberanía nacional, sino que además mienten descaradamente para justificar lo injustificable: el cruel abandono de Milei y su banda a las provincias gobernadas por dirigentes justicialistas”.

Sin embargo, a pesar de ello, resaltó “la enorme gestión del gobernador Gildo Insfrán que, al tener la administración ordenada, puede hacer frente a la agobiante situación económica a la que nos someten, no solo los libertarios en el Poder Ejecutivo Nacional, sino los verdaderos mandantes de éstos que, está visto, es el Gobierno norteamericano”, cerró.

Agenfor