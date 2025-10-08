Solís: “El pueblo de Formosa va a ratificar este proyecto político en las elecciones del 26 de octubre”

El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, visitó la localidad de Herradura, donde se llevó a cabo una capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP), nuevo instrumento de votación que se utilizará por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Compartí una hermosa jornada junto al intendente Ernesto Heizenreder, posteriormente, con el director de Municipios, Juan Carlos Gómez, y sus equipos de militancia en la localidad de Herradura”, subrayó.

Según destacó, “dialogamos sobre el nuevo sistema de votación con la Boleta Única Papel, fortaleciendo el debate, la participación y la construcción colectiva”, con miras a los venideros comicios.

El Vicegobernador hizo notar que “la responsabilidad cívica del pueblo de Formosa siempre ha estado presente cada vez que hay elecciones”, enfatizando que “los que acompañamos y trabajamos por el Modelo Formoseño, con la conducción del gobernador Gildo Insfrán, estamos convencidos de que el 26 de octubre, más que nunca, el pueblo de Formosa va a ratificar este proyecto político”.

Asimismo, fustigó al presidente Javier Milei por el acto que realizó en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, donde presentó su nuevo libro y cantó con su banda, atacando a la oposición y los medios. “Uno veía el show del Presidente en un momento tan difícil que está pasando nuestro país, con tanta angustia de los jubilados, de las personas con discapacidad, de pymes que se cierran, de la gente sin trabajo, donde no hay obra pública. Ver a un Presidente que está totalmente fuera de foco, con tanta denuncia por corrupción, por narcotráfico, y que sucedan ese tipo de cosas, como argentino da mucha pena que nuestra sociedad esté hoy representada por una persona así”, lamentó.

Retomando el orden local, puso de resalto la excelente recepción que tiene en la militancia este tipo de capacitaciones y encuentros en la previa de las elecciones. “En cada lugar hay mucho entusiasmo, compromiso, pero fundamentalmente mucha responsabilidad, como siempre lo ha hecho el pueblo de Formosa, que es muy agradecido y esclarecido”, realzó.

Sobre los candidatos del Frente de la Victoria (FdV), Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, destacó que “son los mejores que nos pueden representar, son genuinamente formoseños, la expresión del pueblo de Formosa y, sin lugar a dudas, van a ayudar y a colaborar para que entre todos juntos saquemos el mayor triunfo el 26 de octubre y que los dos diputados nacionales sean del Modelo Formoseño”.

Por su parte, Gómez resaltó la visita del vicegobernador Solís, así como también del diputado provincial Aldo Ingolotti y el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, entre otros, asegurando que el pueblo formoseño votará al Peronismo en las próximas elecciones.

Agenfor