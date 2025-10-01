Gildo Insfrán: “Tenemos el peor presidente de la historia en el momento más difícil del mundo”

Con un fuerte impulso al deporte local y regional, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró este martes 30 en la ciudad de Formosa, una moderna piscina olímpica cubierta y climatizada con pista de atletismo, que se convertirá en un nuevo polo regional de natación y competencia de alto rendimiento.



De esta manera, desde el Modelo Formoseño se potencia la formación de atletas y se proyecta a la provincia como futura sede de competencias de primer nivel.

Insfrán al hablar ante los presentes agradeció el acompañamiento de todos y valoró al “deporte como un derecho fundamental”.

Asimismo, señaló que a pesar de que “algunos quieren decir que esta pileta no es olímpica y es todo mentira”, les respondió que “la única verdad es la realidad, como decía el General Perón, y la realidad está aquí”.

Asimismo, recordó su paso por diferentes disciplinas deportivas durante su juventud y subrayó: “Nosotros no teníamos esta posibilidad, no teníamos ni siquiera una pileta” y por eso, expresó que “deseo que puedan disfrutar y aprovechar, porque el momento que se vive en nuestro país, no es un momento muy azaroso”.

Y añadió que “tenemos el peor presidente de la historia, en el momento más difícil del mundo”, sostuvo Insfrán al referirse al presidente Javier Milei, reafirmando que “lo digo sin ponerme colorado, porque es el peor. Todavía no son ni dos años, pero ya basta para conocerlo”.

En este sentido, marcó que “ahora está desesperado (Javier Milei) y por fin su patrón Trump (Donald), a través de su secretario de Tesoro, sacó tres o cuatros tuits y le hizo creer que más o menos era una persona invencible”.

Sin embargo, Insfrán aseguró que “hoy el mercado nuevamente le hizo sentir de que no es así”, entonces, aseveró que “apurado nuevamente, su patrón lo va a recibir dentro de 14 días”, recordando que Milei será recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre.

El Gobernador expuso que el Presidente de la Nación realiza esto “para ver si puede llegar al 26 de octubre ya que se acercan las elecciones nacionales”.

Y por todo esto, al concluir, enfatizó en que “espero que con el pueblo de Formosa, demos una vez más, al pueblo argentino una demostración de que somos esclarecidos y por sobre todas las cosas, agradecidos”, finalizó.

Agenfor