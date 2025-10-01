Cáceres valoró al PAIPPA: “Es la insignia del Modelo Formoseño”

En el marco de las jornadas de inauguraciones llevadas a cabo po el gobernador Gildo Insfrán, el doctor Fabián Cáceres, segundo candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria (FdV), brindó un discurso en el que no solo se presentó como fiel político del Modelo Formoseño, sino que también valoró todo lo realizado por el primer mandatario.

Además de resaltar las obras que se habilitaron, se refirió al PAIPPA, recordando que nació en el año 1996 de la mano de Insfrán, “siendo insignia del Modelo Formoseño y como dice el Gobernador, la verdadera revolución agraria argentina que dignificó al chacrero con viviendas”.

Antes, los pequeños productores “tenían casas precarias y fue la llegada del PAIPPA lo que les cambió la realidad, construyéndoles viviendas que no tienen nada que envidiar a las de las ciudades”, asegurando que “eso es dignificar”.

También, señaló que “el PAIPPA brindó tecnología” y ejemplificó al testimoniar con una historia familiar: “Antes, las personas de las chacras no tenían la posibilidad de continuar sus estudios, porque si encontraban una escuela primaria cerca el secundario ya no estaba, o si había, implicaba viajar muchos kilómetros diarios. Esto fue lo que le pasó a mi tía abuela, quien no pudo estudiar, sin embargo sus hermanos sí pudieron hacerlo”.

Por lo que entonces, afirmó sin dudas: “No se puede negar que el Modelo Formoseño, con el PAIPPA, todas sus obras y beneficios, dignificó y les otorgó todos los derechos siempre tuvieron que tener”.

Seguidamente, destacó que en lo va del año 2025, el gobernador Insfrán inauguró más de 120 obras, contrastando al plantear: “¿Cuántas lleva el Estado nacional? Cero”, respondió sin dudar.

“Formosa tiene esta realidad, porque lo tiene como conductor al doctor Insfrán y es por ello que los formoseños están orgullosos de su modelo de provincia”, subrayó y enumeró: “El modelo de la educación pública gratuita y de calidad, de las 1552 escuelas construidas durante su gestión en todos los rincones de la provincia, del Polo Científico y Tecnológico, del Instituto Politécnico, de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y del sistema de salud pública”.

“Los formoseños estamos orgullosos de esta obra pública, porque para nosotros no es sinónimo de corrupción, sino de beneficio, solución y generadora de mano de obra”, añadió.

En ese sentido, con miras a los comicios de octubre, remarcó que “tendremos la posibilidad democrática, a través de las urnas, de decirle basta a las políticas crueles, perversas, de ajuste, de endeudamiento y de hambre del presidente Javier Milei”, instando a “apoyar contundentemente, como siempre lo hacemos, al Modelo Formoseño y a elegir a los candidatos del FdV”.

“Somos los que vamos a llegar a la Cámara de Diputados y defender con compromiso y compasión los intereses y los derechos de todos los argentinos, pero especialmente de los formoseños”, robusteció.

