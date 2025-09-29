“Gildo Insfrán aseguró que jamás va a echar a un empleado público, ya que son todos necesarios”

En el marco del almuerzo por el Día del Empleado Público, celebrado el pasado domingo en el Polideportivo 28 de Mayo, el diputado provincial Hugo “Cacho” García destacó las políticas implementadas por el gobernador Gildo Insfrán en beneficio de los trabajadores estatales de Formosa.

García subrayó que en la provincia no sólo se garantiza el pago de sueldos en tiempo y forma, sino que estos han aumentado un 75% en lo que va del año.

Además, valoró la organización de actividades sociales y deportivas, como la maratón realizada el domingo por la mañana y el almuerzo posterior, que fomentan la integración de los empleados públicos.

“Compartir este almuerzo nos llena de satisfacción. Todos formamos parte de este modelo que nos incluye, nos da fuerza y energía, liderado por un gobernador que siempre piensa en los organismos del Estado provincial”, expresó García.

El diputado resaltó la presencia de un Estado provincial comprometido con el bienestar integral de sus trabajadores, abarcando aspectos económicos, sociales y de inclusión.

En este sentido, destacó las palabras del gobernador Insfrán, quien afirmó categóricamente: “Jamás voy a echar a un empleado público, porque todos son necesarios”.

García añadió que el gobernador señaló que “prefiere irse antes que despedir a un trabajador, ya que son parte fundamental de este modelo de crecimiento y desarrollo”.

Asimismo, enfatizó el rol clave de los empleados públicos en logros como la construcción de escuelas, rutas, hospitales y el suministro de energía a los hogares formoseños.

En contraste, criticó la gestión nacional de Javier Milei, que, según afirmó, ha despedido a 55 mil trabajadores argentinos.

“Es un gobierno que llegó para desmantelar el Estado y condicionarnos en lo que debemos hacer”, advirtió el legislador del Partido Justicialista.

Agenfor