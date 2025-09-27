El Gobernador culminó la jornada de inauguraciones en Riacho He Hé con la habilitación de diversas obras

Con la habilitación de tres cuadras de pavimento, desagües pluviales e iluminación en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N° 2 y calle Víctor Pereyra de Riacho He Hé, el gobernador Gildo Insfrán finalizó este viernes 26 con otra jornada de inauguraciones de obras.

En esta oportunidad, hacia el noreste de la provincia de Formosa se extendió la gira del mandatario, visitando las localidades de General Belgrano, Misión Tacaaglé, Tres Lagunas, Laguna Naineck y, finalmente, Riacho He Hé.

En esta comunidad ubicada en el Departamento Pilcomayo, que tiene como intendente a Waldo Figueredo, el Gobernador estuvo acompañado por el mencionado jefe comunal, como también legisladores nacionales y del Parlasur, ministros del gabinete provincial, diputados provinciales y los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres y Mirta Retamozo.

A su vez, se dieron cita los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de comunidades vecinas, al igual que autoridades del ámbito comunal y del Concejo Deliberante local, jefes policiales, representantes de entidades empresariales, religiosas y vecinos.

En el inicio del acto, a los sones de la Banda de Música de la Policía de Formosa, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego el Himno Marcha a Formosa.

Acto seguido, se procedió a dar lectura al instrumento legal por el cual fue declarada la visita del Gobernador a la localidad, como de su comitiva oficial, a la vez que se valoró que este tramo de pavimento inaugurado “es solo el inicio, ya que se prevé seguir con la construcción de otras arterias de esta jurisdicción municipal”.

Se enfatizó también que todos estos trabajos son concretados con fondos provinciales, ya que la obra pública ha sido paralizada por el Gobierno nacional. Esta situación de ninguna manera hizo que la gestión provincial bajara los brazos, al contrario, sigue trabajando sin cesar, se destacó.

Por todo ello, según expresaba el documento legal municipal, el gobernador Insfrán nuevamente llevó a Riacho He Hé “una obra más, lo que lo hace merecedor de todo el agradecimiento de la comunidad”. Por ello, el intendente municipal lo declaró Huésped de Honor.

Anuncios de obras

Continuando con el acto, dos actas de inicio de obras fueron suscriptas. La primera de ellas entre el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), a través de su administrador Julio César Vargas Yegros, con el intendente municipal para el llamado a licitación de la obra ampliación de la red de agua potable de Riacho He Hé.

La segunda, entre el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich, y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, a los efectos de llevar a cabo el llamado a licitación de la construcción del Registro Civil de la mencionada localidad. Tras ello, el gobernador Insfrán refrendó con su firma ambas actas.

Después, llegó el momento de los discursos: primero, una vecina de nombre Celia Gómez, quien tomó la palabra para agradecer “inmensamente por esta obra al gobernador Insfrán”.

Ella, aseguró, “nos conectará mejor con la RP N° 2 y con el resto de las localidades, facilitará el tránsito de vehículos y mejorará la seguridad vial para peatones y conductores, aumentando también el valor de las propiedades que se encuentran ubicadas en esa zona”.

De la igual manera, enfatizó que impulsará el comercio local al favorecer el acceso por allí, denotando que “la voz del pueblo fue escuchada y que, cuando la voluntad política se une a las necesidades de la comunidad, los resultados son tangibles y transformadores”, acentuó.

Figueredo

Por su parte, el intendente riachense, en su discurso, se refirió a las obras que son de suma importancia para su comunidad, pero que sin embargo el actual Gobierno nacional de Javier Milei paralizó. Enumeró aquí a la construcción de las viviendas, la pavimentación de la RP N° 6, obras de desagües cloacales, una escuela técnica que inclusive ya contaba con el obrador montado, pero debido a que no se abonaron las certificaciones correspondientes, quedó suspendida, consignó.

En cambio, “la situación es muy diferente en Formosa, ya que tiene el mejor modelo del país, conducido por el gobernador Insfrán”, aseguró contundente, al mismo tiempo que valoró que su gestión se orienta hacia la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Es decir, se trata del Modelo Formoseño y convocó a defenderlo este 26 de octubre, votando a los candidatos a diputados nacionales del FdV.

Después de escuchar sus palabras, la candidata a diputada nacional suplente Retamozo emitió un mensaje, donde ahondó en su trayectoria en la función pública, “pero fundamentalmente orientado al voluntariado, a los programas sociales y los derechos humanos”.

En la actualidad se desempeña como directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, cuyo organismo está dedicado al trabajo en la identidad de las personas. Por ese motivo, agradeció al gobernador Insfrán y al ministro de Gobierno, valorando por último el anuncio de la construcción de una dependencia del organismo en la localidad.

Agenfor