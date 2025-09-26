El 30 de septiembre cobrarán sus pensiones los beneficiarios del IPS

El administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, confirmó que el próximo martes 30 de septiembre percibirán sus pensiones, en una sola jornada, los beneficiarios de dicho organismo.



“Está establecido, así que en todos los cajeros, como es tradicional, en toda la provincia ya van a poder cobrar el día 30”, indicó.

Asimismo, el funcionario recordó que este beneficio está enmarcado en la Ley Provincial N°482 “establecido como una ayuda social del Gobierno de la provincia de Formosa a todas aquellas personas mayores que estén en una situación vulnerable y que puedan acceder”.

“Estamos en un momento muy difícil en la economía argentina y se han acotado los presupuestos. Formosa no está recibiendo lo que tiene que recibir. El Gobierno de la provincia está tratando de llevar una economía previsible para mantener la paz social, el pago de los empleados, de la educación, de la seguridad y, en este caso, no está exento el Instituto de Pensiones Sociales”, resaltó.

Y aclaró: “Muchos ven a las pensiones como una respuesta a sus necesidades y, en realidad, tenemos que regirnos de acuerdo a la Ley, pero también hay una falta de presupuesto que estamos teniendo que impide que podamos dar respuestas en este momento por el coletazo económico que estamos teniendo”.

Por ello, Arrúa pidió a todos “los posibles beneficiarios que vienen y preguntan por la posibilidad de sus pensiones que tengan en consideración estas cuestiones” como ser, en primer lugar, “para quién va dirigida la pensión y, segundo, el momento presupuestario delicado en el que estamos”.

