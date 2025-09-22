García confía en que el pueblo formoseño acompañará el 26 de octubre al Frente de la Victoria

El diputado provincial del Partido Justicialista Hugo García celebró la inauguración de la obra de refacción y ampliación del centro de salud del barrio Villa Hermosa de la ciudad de Formosa por parte del gobernador Gildo Insfrán, quien en menos de un mes ya habilitó más de una veintena de nuevas obras.

“Siento una enorme satisfacción de ser parte de este Modelo Formoseño que es de desarrollo, inclusión y crecimiento”, aseguró contundente el legislador, destacando que “los destinatarios de las políticas públicas provinciales son los seres humanos de carne y hueso”.

Es decir, “el común de la gente, quienes necesitan de todos los servicios, como por ejemplo, los que brindará el centro de salud” habilitado, enfatizó.

El legislador también manifestó que en las elecciones nacionales de este 26 de octubre, donde en Formosa se elegirán dos diputados nacionales, “el pueblo formoseño nos va a acompañar” con su voto al Frente de la Victoria.

Analizó que, incluso, “hay un despertar de tomar conciencia de que este Gobierno nacional nos está llevando a la confrontación, la destrucción y la entrega de las riquezas que tiene el país y que el Partido Justicialista lo viene denunciando”.

En ese sentido, trajo a colación que el gobernador Insfrán “ya nos advirtió hace prácticamente dos años lo que iba a pasar y en cada oportunidad que él tiene de comunicarse y hablarle al pueblo, siempre lo manifiesta”, esto es, que “iba a ocasionar situaciones de alto nivel de conflictividad generados por el propio Gobierno nacional”.

En efecto, las políticas del presidente Javier Milei acrecentaron el conflicto social y la represión a distintos sectores, tal “es el caso de los jubilados que cada miércoles reclaman por sus bajos haberes y son reprimidos” por las fuerzas de seguridad.

Ante esto, reiteró que la posición del Partido Justicialista es que “no estamos de acuerdo” con la violencia que se ejerce desde el Estado nacional, cuando advirtió que es el responsable “por el deterioro económico que padece la población día a día”.

También, como el Gobernador lo remarcó, “esta gestión nacional no ha hecho ninguna obra pública, ataca a los distintos sectores y niega la justicia social”, sin embargo, el Gobierno provincial la seguirá promoviendo, evidenciada en cada acto de inauguración de obra, aseguró.

De la misma manera, continuará “generando políticas de inclusión, de desarrollo, atendiendo todos los aspectos sociales que le corresponde como Gobierno, el cual tiene superávit, pero con la gente adentro”, enfatizó, anticipando que “son muchas más las obras que se inaugurarán” en los días venideros.

