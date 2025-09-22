La comunidad educativa celebra las siete obras escolares que habilitará el Gobernador la próxima semana

Entre el lunes 22 y el martes 23, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inaugurará siete obras educativas en diversos puntos de los tres departamentos ubicados al oeste provincial, motivo por el cual, el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, puso en valor esta decisión política y expresó que toda la comunidad escolar se puso “muy contenta”.



Cabe recordar que se trata de la EPEP 537 EIB del paraje San Martín, la EPEP 293 y el JIN 20 de Ingeniero Juárez; la EPEP 390 de Pescado Negro; la EPEP 424 y el JIN 42 de La Línea en Las Lomitas; y EPEP 95 en El Perdido.

Al respecto, el funcionario dijo que todas las escuelas están “completamente equipadas” tanto con muebles de cocina y comedor, como así también equipos tecnológicos como computadoras.

“La comunidad está ansiosa por las inauguraciones, para que ellos puedan también utilizar y tener un edificio como tenemos acá o en otras localidades como son estos techos azules que están extendidos en todas las provincias: norte, sur, este y oeste”, sostuvo.

En ese sentido, Ramírez Méndez expresó que “nos pone contentos” porque “esto demuestra que Formosa tiene un Estado presente con un modelo justicialista” y no “neoliberal, que quiere desaparecer el Estado”.

“Nosotros somos en Formosa el faro para hacerle frente a este Gobierno nacional, porque acá las obras son una realidad, no un slogan. Lo viven todas las comunidades donde se inauguran obras, gracias al Gobernador que es un gran visionario y nos tiene acostumbrados a esto”, manifestó.

Por último, aclaró que algunas comunidades que recibirán estos edificios “son muy pequeñas, con poca matrícula” pero, por decisión política del Gobernador, “ahí tiene que estar el Estado, para estos chicos, así sean seis, 10, 20, 50 o 100, que tengan las mismas posibilidades y oportunidades que tienen otras comunidades con más matrícula”.

Agenfor