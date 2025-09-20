Entrega de semillas para la campaña de primera siembra en Laguna Blanca

En la mañana de este viernes 19 en el predio del campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) se realizó el lanzamiento de la campaña de primera siembra, donde acompañaron paipperos de diez localidades, con la presencia del rector de la casa de altos estudios, Adrián Muracciole; también autoridades provinciales de organismos, como el Instituto PAIPPA, el CEDEVA, y municipales.

Así, se llevó a cabo una jornada de entrega de semillas para la primera siembra, correspondientes a la campaña 2025/26, en la localidad de Laguna Blanca.

Esta actividad reunió a intendentes de las localidades de Laguna Blanca, Siete Palmas, Laguna Naineck, Clorinda, Colonia Pastoril, Riacho He Hé, Tres Lagunas, El Espinillo, Buena Vista y Misión Tacaaglé. También estuvo invitada la presidenta del Concejo Deliberante de Laguna Blanca, Marisol Insfrán.

Los productores recibieron semillas de maíz y cucurbitáceas (zapallo, sandía, melón, entre otras), destinadas a fortalecer la producción paippera en la provincia de Formosa.

“Estas entregas forman parte de la política de acompañamiento permanente del Gobierno provincial, que busca garantizar la disponibilidad de insumos básicos para la siembra, promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria de las familias productoras”, resaltó el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco.

Agenfor