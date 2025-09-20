El 4 y 5 de octubre se desarrollará la segunda edición del Festival Regional del Alfajor en Formosa

En la mañana de este viernes 19 se lanzó la segunda edición del Festival Regional del Alfajor en Formosa, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital.

En el lanzamiento de este festival que es organizado por el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, “se tuvo la presencia de alfajoreros locales, de las provincias vecinas de Chaco y Corrientes y de algunos invitados especiales de Buenos Aires”, precisó el subsecretario Rodrigo Sandoval.

Además, informó que ambas jornadas serán de 17 a 23 horas y, al igual que la edición anterior, se contará con shows en vivos de artistas locales.

“Con el equipo de la Subsecretaría estamos muy contentos por esta nueva realización que se está gestando de alfajoreros del Norte Grande, como pensamos llamarla a este tipo de asociación que se está armando entre Formosa, Chaco, Corrientes y próximamente Misiones”, añadió.

Expresó que la primera edición, realizada en el 2024, marcó un antes y un después para el gastronómico pastelero, repasando que “fue tan exitosa”, ya que contó con más de 80 mil visitantes, una recaudación que superó los 140 millones y con alfajoreros que vendieron más de tres mil unidades en los tres días de jornada.

Además, realzó que continuaron trabajando con algunos emprendedores “a quienes se les ayudó en registrar su marca, mejorar su marketing, estando algunos de ellos hoy posicionados en el mercado”.

Cabe remarcar que esta propuesta del Gobierno de Formosa favoreció sobremanera al emprendedor, lo estimuló, ayudó a que se posicione y dé a conocer su alfajor, subrayó.

Agenfor