CAMEFOR realizará su 9° Congreso Internacional propiciando innovación, crecimiento y desarrollo sostenible

Norma Ríos, presidenta de la de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, en conferencia de prensa, indicó que, desde el 26 de septiembre en el Galpón G, Costanera Formosa, se desarrollará el 9 Congreso Internacional de la CAMEFOR, un encuentro al que caracterizó como único, para conectar con empresas, emprendedoras lideres y referentes de todo el País. Esta vez, los tres motores que mueven este espacio, son la innovación, liderazgo inclusivo, y Desarrollo Sostenible.



En ese orden de cosas, mostrarán la diversidad, estilos de liderazgos en el NEA y Paraguay, todo esto conectando la energía de empresarias consolidadas con la de nuevas emprendedoras.

Igualmente, se van a visibilizar los proyectos, herramientas y tendencias, que están cambiando la manera de emprender y hacer empresa en la región.

Asimismo, van a resaltar como los territorios del NEA y Paraguay pueden potenciarse a través de la producción local, el turismo la cultura y la sostenibilidad.

Agenfor