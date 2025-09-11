Insfrán: “Tenemos una nueva Constitución moderna, integral, inclusiva e innovadora”

Este miércoles 10 en la Honorable Legislatura provincial se realizó la ceremonia de jura a la nueva Constitución de la provincia de Formosa.



El gobernador Gildo Insfrán estuvo junto al titular del Poder Legislativo, vicegobernador Eber Solís; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Alucín; convencionales constituyentes y un gran acompañamiento de la comunidad formoseña.

De esta manera los tres poderes del Estado juraron fidelidad a la nueva Carta Magna de Formosa.

“Tenemos una nueva Constitución moderna, integral, inclusiva e innovadora”, expresó Insfrán.

Y subrayó que “asegura conquistas alcanzadas, reconoce nuevos derechos y marca el camino para un futuro venturoso para todos los formoseños y formoseñas”.

Agenfor