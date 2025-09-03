Cirugías de artroscopia de hombro en el HAC: un gran avance para los pacientes

El Servicio de Traumatología del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” continúa ampliando su capacidad resolutiva con la realización de cirugías de artroscopia de hombro, un procedimiento mínimamente invasivo que representa un gran cambio en la recuperación de los pacientes.

La artroscopia de hombro se utiliza en casos de lesiones de manguito rotador, inestabilidades, luxaciones recidivantes y otras afecciones que requieren un abordaje preciso.

A diferencia de las cirugías tradicionales, la artroscopia permite intervenir a través de pequeñas incisiones, lo que significa menos dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y una rehabilitación mucho más rápida.

Para los pacientes, este avance se traduce en la posibilidad de retomar sus actividades cotidianas y laborales en menor tiempo, mejorando notablemente su calidad de vida.

Desde el Servicio de Traumatología del HAC, informaron que hasta el momento llevan realizadas tres cirugías de este tipo y destacaron la importancia de contar con este tipo de prácticas en un hospital público de referencia, ya que permite que pacientes de toda la provincia accedan a tratamientos de alta complejidad sin necesidad de ser derivados a otros centros.

Además, destacaron que “este tipo de técnicas impactan directamente en la vida del paciente, porque no solo resolvemos la patología, sino que lo hacemos con una recuperación más corta y efectiva”.

De esta manera, el Hospital de Alta Complejidad reafirma su compromiso con la innovación médica, garantizando atención especializada y de excelencia al servicio de la comunidad formoseña.

Agenfor