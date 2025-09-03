Romay sobre los Gimnasios Terapéuticos: “Es una política pública inclusiva”

El secretario de Deportes y Recreación, Mario Romay, fue uno de los oradores del gran festejo por los 25 años de los Gimnasios Terapéuticos, este martes 2 de septiembre, en el Estadio Cincuentenario y, al tomar la palabra, celebró la decisión política del Gobernador “en un momento donde tenemos un Gobierno nacional que vino a destruir nuestro país”.



“Nosotros de acá, desde el costado norte de la Patria, Formosa, con esta política inclusiva, integradora, con equidad, lo que estamos haciendo es defendernos a nosotros mismos de esta de esta batalla cultural que proponen y que a nosotros, a los formoseños, no nos van a torcer el brazo jamás, por lo menos vamos a dar pelea siempre”, aseguró.

En ese sentido, celebró poder “sostener un programa de actividad física y, ahora, de deporte para las personas mayores” y expresó que “me llena de orgullo ser parte”.

Porque, sostuvo, “siempre que hablamos con nuestros compañeros de gestión, de trabajo y de militancia, que todo el pueblo formoseño y, sobre todo, los que tenemos menos años encontramos en ustedes, a través de la escucha palabras sabias de experiencia, de momentos mucho más duros que le ha tocado vivir para que nosotros hoy tengamos este presente con todos estos beneficios”.

“Siempre decimos que el pueblo formoseño se encuentra unido y la energía que irradian ustedes es impresionante”, sostuvo y les pidió que “sigamos viniendo a los gimnasios terapéuticos no solamente por la energía física sino por la energía mental que es la que nos va a llevar a siempre estar más felices”.

“Eso habla de la unidad de concepción que tenemos todos los que estamos dentro de este gran equipo de Gobierno y de este Modelo Formoseño, a alguno no le gusta que lo digamos, pero la única verdad es la realidad, el Gobierno de la Provincia se ocupa y se preocupa de absolutamente todos los formoseños, desde el deporte comunitario infantil de los niños hasta todos ustedes”, cerró.

Agenfor