El Hospital de Alta Complejidad celebra el ingreso de 27 nuevos Residentes y la Graduación de 13 Profesionales

Una jornada de emociones encontradas marcó el día de hoy en el Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, donde se vivieron dos momentos trascendentales para la formación médica de la región.



La institución dio la bienvenida a 27 nuevos residentes que iniciaron su formación profesional en diversas especialidades médicas, como Cardiología, Clínica Médica, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes, Endocrinología, Kinesiología, Neurología, Neurocirugía, Nefrología, Traumatología, Terapia Intensiva, Otorrinolaringología y Gastroenterología.

Las autoridades del Hospital expresaron su compromiso de brindar a los nuevos residentes “la mejor preparación académica y humana posible”, destacando la importancia de su incorporación al equipo de trabajo de la institución.

Simultáneamente, el Hospital celebró la graduación de 13 profesionales que completaron exitosamente su período de residencia. Durante la ceremonia, se reconoció “su dedicación, esfuerzo y perseverancia durante estos años de formación” como pilares fundamentales de este logro.

A los nuevos especialistas se les recordó que “el camino continúa” y que llevan consigo no solo conocimientos técnicos y científicos, sino también “los valores humanos que los convertirán en mejores profesionales, siempre al servicio de quienes más los necesiten”.

La ceremonia incluyó las palabras de la doctora María Alejandra García, egresada del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, quien expresó: “Hoy nos toca culminar una etapa en el mismo salón donde hace cuatro años comenzábamos, en esta casa de formación prestigiosa de nuestra Provincia”.

“Entre rotaciones, interconsultas, telepasillo fuimos formando relaciones interpersonales ya conociéndonos mejor y viendo la manera de trabajar cada uno. La alegría que se compartían después de un diagnóstico, un tratamiento o la sonrisa de un paciente que recibe el alta y el reencuentro con su familia”, sostuvo.

Para finalizar dijo que “esto es lo que caracteriza a la formación de residencias del Hospital de Alta Complejidad, un grupo de profesionales con importante valor en conocimientos, formación académica y valores humanos. El trabajo en equipo fue el ejemplo desde el inicio, sin importar jerarquías en la realización el trabajo, siempre unidos con el único fin de ofrecer lo mejor a quienes acudan a nosotros”.

Durante el evento se realizó la entrega de certificados a los egresados y se hizo entrega de la Pirámide de Residencias a jefes e instructores, reconociendo su labor en la formación de nuevos profesionales.

La jornada culminó con un agasajo para todos los presentes, en un ambiente de celebración y reconocimiento mutuo.

Las autoridades del Hospital manifestaron, que esta fecha “marque el inicio de una nueva etapa llena de desafíos, satisfacciones y la constante oportunidad de hacer la diferencia en la vida de nuestros pacientes”, reflejando el compromiso institucional con la excelencia médica y la formación continua de profesionales de la salud.

Agenfor