Identidad Formoseña llegó al barrio San Agustín

Este jueves 28 de agosto, en la EPEP N°268 “Héctor M. Peris” del barrio San Agustín, desde las 9 horas, el Programa Territorial “Identidad Formoseña” desarrolló una nueva edición de esta propuesta que acerca los servicios del Registro Civil y otros trámites afines a los vecinos de cada localidad.



Como en cada ocasión, pudieron gestionar documentos de identidad por extravío, cambio de domicilio o renovación, como así también trámites ante el Ministerio de Gobierno y hubo, además, charlas comunitarias.

En ese marco, la titular del Registro Civil, Mirta Retamozo, agregó que también se realizaron actualizaciones de DNI a niños de entre cinco a ocho años y adolescentes de 14 años o más.

Asimismo, brindaron otros servicios como peluquería, barbería, manicura y el personal del SETIC ofreció asesoramiento psicológico y juegos recreativos.

“Tuvimos al Instituto Superior de Formación Policial también presente, que dieron las charlas en el horario de la siesta, entre ellas la boleta única de papel, así que también hubo una capacitación en ese sentido”, añadió.

“Yo creo que la gente ya se apropió de estos operativos, así que ni bien se enteran de que el operativo está, vemos que nos están esperando, y también desde otros barrios nos empiezan a llamar, cuándo van a venir, cuándo van a estar presentes”, comentó.

Y, al finalizar, la funcionaria valoró el cariño de la gente que se acerca a compartir un espacio que también ofrece recreación y cercanía entre los funcionarios y el pueblo formoseño.

Agenfor