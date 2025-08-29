Ya se palpita la 41° edición de la Fiesta Nacional del Pomelo

Con la presencia de organismos locales y provinciales, se concretó el miércoles 27 la reunión organizativa de la 41° edición de la Fiesta Nacional del Pomelo en el Complejo Polideportivo Evita de la localidad de Laguna Blanca. Se realizará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

“Es uno de los eventos más importantes del norte argentino”, por eso, “la aspiración es mostrar las bondades del Modelo Formoseño, en una apuesta muy grande, a través de la conducción política del gobernador Gildo Insfrán”, subrayó el intendente de esa comunidad, Ricardo Lemos.

Recordó que el “acceso es libre y gratuito”, tanto para los feriantes como todo el público en general”. “Así que es una apuesta muy grande”, remarcó el jefe comunal, asegurando que “estamos orgullosos de ser protagonistas de esto tan lindo que acontece en Formosa a partir del año 1972”.

En el mismo sentido se expresó el diputado provincial y coordinador de la Fiesta, Carlos Hugo Insfrán, quien destacó “el trabajo de todo el equipo para poner en condiciones el predio donde se lo va a realizar”.

Asimismo, “con las ansias de esperar a todos los visitantes a que vengan a pasar, como siempre, buenos momentos. Y con artistas de renombre nacional e internacional, que es importante porque nuestro pueblo se lo merece”.

Esto, dijo, en referencia a Soledad Pastorutti, Nicki Nicole, Kapanga, entre muchos otros, como por ejemplo, Ángelo Aranda, Iván Ruiz y Hernán Arias.

“Es tradicional” ya este evento, gracias a que “la provincia ha hecho que esta fiesta siempre tenga su brillo, logrando así ganarse su espacio” dentro de los más importantes del país, marcó finalmente.

Agenfor