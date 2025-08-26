La Subsecretaría de Empleo pone a disposición de los vecinos una bolsa de diversos oficios

Carolina Ruiz Díaz, integrante de la Subsecretaría de Empleo, informó que están repartiendo un directorio que oficia como bolsa de oficios donde las personas podrán encontrar los contactos de profesionales que ofrecen sus servicios.



En esta oportunidad, estuvieron socializando esta información en el barrio San Francisco pero, confirmó la referente, tienen previsto llegar a otros como el Emilio Tomás, Don Bosco, 2 de abril, San Martín y San Miguel, durante esta semana.

“La mayoría están en capital y corroboramos que estén certificados. También algunos hicieron su formación dentro de la Subsecretaría de Empleo”, indicó.

Asimismo, Ruiz Díaz señaló que las personas que se dedican a un oficio y quieren sumarse a este relevamiento pueden hacerlo a través del celular: 3704-0277-62 y/o consultar, además, el banco de datos en www.oficiosformosa.com

Por último, hizo extensivo el agradecimiento al Gobierno de Formosa y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de donde se ejecuta este programa que promueve la mano de obra local.

Agenfor