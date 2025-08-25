Romay: “El resguardo del deporte en la Constitución es importantísimo a futuro”

En el marco de la reforma que se viene llevando a cabo en la Convención Constituyente, a la nueva Carta Magna fueron incorporados la actividad física y el deporte como derechos humanos fundamentales, estableciendo que el Estado fomentará la práctica deportiva en todas las etapas de la vida y destacando al deporte comunitario como una herramienta clave de inclusión, participación y desarrollo social.



Al respecto, el convencional Mario Romay había manifestado durante el tratamiento en sesión plenaria que incorporar el deporte como un derecho constitucional es garantizar que cada formoseño tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse en su comunidad.

En ese sentido, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia expresó que “el resguardo del deporte en la Constitución es importantísimo a futuro”.

Por esa razón lo alcanzado es de “mucha felicidad y orgullo de manera particular”, pero principalmente en un sentido colectivo, porque “en la comunidad deportiva de toda la provincia, muchos que son anónimos y trabajan por el deporte de manera pasional, acompañando a sus hijos, nietos y sobrinos. Por todos ellos, es una gran felicidad”.

“La reforma de esta nueva Constitución Provincial consiste en poder ir plasmando lo que ya se viene ejecutando desde la gestión del Gobierno con el Modelo Formoseño”, enfatizó, por lo que consideró que “la base de todo y lo más importante es que ahora está consagrado en la Constitución que el Estado debe garantizar el acceso al deporte”.

Para ello “debe generar las condiciones en todo sentido para desarrollarlo, principalmente, el comunitario y social, promoviendo la formación integral de las personas”, como así también su incorporación en el nuevo texto constitucional evitará que “a futuro no ocurra que se desentienda totalmente del rol que cumple el Estado para promover el deporte”.

Lo planteó así porque “en el plenario, cuando se daban distintas opiniones sobre este tema, había convencionales, en especial del bloque de La Libertad Avanza a nivel local, que tenían un desconocimiento absoluto de todo lo que se hace en el año en deportes”, reprobando que “en nombre de la libertad dicen cualquier barbaridad”.

Incluso, a tal punto llega su desconocimiento que “no tienen ni la menor idea de lo que se hace en toda provincia”, citando por ejemplo que “los Juegos Evita Formoseños tienen 42 disciplinas con paridad de género”, por ello, recalcó que “fue fundamental abrir el debate”.

Y marcó que “para quienes formamos parte de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quien está llevando adelante una transformación, el resguardo del deporte en la Constitución es importantísimo a futuro”.

Agenfor