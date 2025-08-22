Oficializaron a los candidatos del Frente de la Victoria (Distrito Formosa) para las elecciones nacionales de octubre

El apoderado del Partido Justicialista en la provincia de Formosa, Doctor Armando Felipe Cabrera, dio a conocer lo informado en el Acta Nº 2 de la Honorable Junta Electoral Nacional en lo referido a la oficialización de candidaturas de la alianza Frente de la Victoria, Formosa.
De esta manera, la Honorable Junta Electoral Nacional del distrito Formosa, integrada por el Doctor Pablo Fernando Morán, en su carácter de Presidente; por el Doctor Guillermo Horacio Alucín y el Doctor Luis Roberto Benítez en su carácter de vocales respectivamente.
Luego de un intercambio de opiniones de forma unánime, la Honorable Junta Electoral Nacional resuelve ratificar y tener por oficializadas las candidaturas:
Frente de la Victoria:
Candidata a diputada nacional en primer término, Graciela de la Rosa.
Candidato a diputado nacional en segundo término: Néstor Fabián Cáceres.Candidatos suplentes a diputado nacional en primer término: Mirta Mabel Retamozo.
En segundo término: Camilo Javier Orrabalis.
Agenfor