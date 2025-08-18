El vicegobernador Eber Solís festejó el Día de las Infancias en Las Lomitas

Este domingo 17, con motivo de celebrarse el Día de las Infancias, el vicegobernador Eber Solís, estuvo en la localidad de Las Lomitas.

Así lo confirmó, expresando que “con el corazón lleno de alegría, en representación de nuestro querido gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, compartimos con miles de niños y niñas el festejo por el Día de las Infancias, en la localidad de Las Lomitas”.

Señaló que “vivimos una tarde llena de sonrisas, juegos y baile, con más de 200 bicicletas y juguetes sorteados; disfrutamos de juegos, pintacaritas, shows en vivo y un rico chocolate que nos unió como comunidad”.

Además, comentó que “en la Colonia Muñiz, Tres Pozos, Juan G. Bazán y Campo del Cielo, se vivió de manera simultánea esta hermosa fiesta donde los más ‘peques’ fueron los verdaderos protagonistas”.

Y resaltó que “en Formosa, los niños y niñas son los únicos privilegiados”, por eso, destacó que “renovamos el compromiso de seguir trabajando para garantizarles más derechos, más oportunidades y un futuro con mayor justicia social”.

“¡Muy feliz día a todas las infancias de Formosa”, cerró Solís.

Agenfor