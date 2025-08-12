Habrá venta especial de chivitos paipperos el jueves 14

Las tradicionales ferias de los viernes, serán por única vez el jueves, para favorecer la concurrencia de vecinos.



El administrador del Instituto PAIPPA Rubén Casco confirmó que habrá ferias paipperas el jueves 14 de agosto. Saldrán a la venta chivitos del oeste, a $5 mil el kilogramo.

Para ello, un equipo técnico del PAIPPA ya se encuentra trabajando en la faena de los animales en Los Chiriguanos, hasta donde llevarán su producción también familias paipperas de Laguna Yema y Pozo del Mortero.

En contacto con la prensa, explicó que se tratará de una venta especial, a raíz de la alta demanda que tiene esta carne. Serán más de 250 reses que estarán disponibles tanto en la feria ubicada en el Polideportivo del barrio La Paz, como en Soberanía Alimentaria Formoseña.

En cuanto al precio, dijo que se sostiene el mismo que a lo largo del año y señaló que el objetivo es que las familias locales “disfruten de la producción del oeste formoseño”.

“Trabajamos en fortalecer y fomentar la producción de nuestras familias paipperas del centro oeste y oeste formoseño” subrayó, y puso en relieve la importancia del frigorífico móvil adquirido por el Gobierno provincial, para realizar la faena adecuada y el posterior traslado a la Capital.

También agradeció la confianza que depositan los pequeños productores en el PAIPPA, y anticipó que la semana siguiente a las ventas, se les “entregará el fruto de su esfuerzo, de la comercialización que hemos realizado”.

Agenfor