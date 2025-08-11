Se viene “Expo Rural Formosa 2025”

Los dias 5, 6 y 7 de septiembre se llevará cabo la 80° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio (Expo Rural Formosa 2025) organizada por la Sociedad Rural de Formosa



Los organzadores informaron que etse año “sumamos metros, sumamos actividades y queremos sumar tu stand”, agregando que si “eres productor, emprendedor, artesano, concesionario o tenés una propuesta que encaje con la expo más importante del año en Formosa este es tu momento”.

Asimismo dijeron que “hay habrá mas de 4.000 cabezas en remate; Granja educativa; estará presente la estacion de animales silvestre Guaycolec; las Concesionarias y empresas ganaderas: Parque, juegos, destrezas criollas y más”.

Tambien habra Food trucks, parque, juego de pato, juegos criollos, feria y espacio familiar.

“Este 2025 ampliamos el predio para recibir nuevas propuestas que sumen valor, identidad y experiencia” afirmaron e informaron que la fecha límite para confirmar es el 20 de agosto.

Consultas y reservas por mensaje privado al 3704-240403 o 3704-390866.

Agenfor