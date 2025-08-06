Juegos Evita Formoseños: finales departamentales en Posta Cambio Zalazar

Este martes 5 y miércoles 6 de agosto se disputan las finales departamentales correspondientes a los Juegos Evita Formoseños, en el oeste provincial.



El vicegobernador Eber Solís acompañó en el polideportivo de Posta Cambio Zalazar el inicio de las actividades deportivas, respaldando al equipo de la Secretaría de Deportes que tiene a su cargo estos juegos, en disciplinas como fútbol de campo, atletismo, lanzamiento de bala y disco, además de una gran maratón comunitaria.

El evento que reunió a los deportistas de la ruta nacional N°86, contó con la presencia del presidente de la Junta Vecinal Meliano Acosta, como también de Guadalcazar Oscar Medina, donde continuará la actividad este miércoles 6, además del diputado Aldo Ingolotti (PJ), el titular del PAIPPA Rubén Casco, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Javier Alfredo Caffa, entre otras autoridades provinciales.

Fueron protagonistas de estas finales los jóvenes de El Solitario, Río Muerto, Guadalcázar, Lamadrid, Alto Alegre, La Libertad, La Zanja, Posta Cambio Zalazar, El Descanso, La Esperanza y Pozo Molina, destacándose una amplia participación en este año de chicos y chicas pertenecientes a comunidades originarias.

Al dar inicio a los Juegos, el vicegobernador Eber Solís recordó que los Juegos Evita Formoseños fueron una decisión del gobernador Gildo Insfrán, tras el anuncio del presidente Javier Milei de suspender esta competencia deportiva y popular, que reunía a estudiantes deportistas de todo el país.

Subrayó que Insfrán “pensó en el pueblo de Formosa” y destacó que esta provincia es la única en el país, donde se siguen desarrollando en forma normal.

Dijo que se trata no sólo de una competencia deportiva en sí, sino de una ocasión para que jóvenes de toda la provincia compartan un sentimiento de unidad y solidaridad. “Permiten que nos integremos entre todos, aquí hay comunidades originarias y criollas, los jóvenes nos contaban el entusiasmo y las ganas que tienen de compartir” subrayó.

A su turno, el jefe comunal de Zalazar dio la bienvenida a todos los presentes, y también hizo lo propio el Director de deportes de la provincia Luis Ortellado.

El funcionario puso en valor estos Juegos, a pesar de la decisión nacional de “darle la espalda” al deporte, como así también a los niños, jóvenes y adultos mayores.

“En Formosa tenemos garantizados nuestros juegos, la actividad física para todos, y sabemos el beneficio que trae para la salud, para todo el ámbito social, el compartir, por eso es una gran fiesta del deporte” subrayó.

Ortellado comentó que se registró la inscripción de casi el doble que el año pasado en cuanto a comunidades originarias, y alentó a los jóvenes a continuar practicando deportes e invitar a más compañeros a sumarse.

