“Estos encuentros refuerzan nuestro compromiso con cada formoseño sin importar la distancia geográfica”

Locales 06/08/2025

En el marco de su recorrida por el oeste provincial, el vicegobernador Eber Solís se reunió, en la tarde de este martes 5, con pobladores de El Sauzalito, Puerto Irigoyen, El Solitario y Río Muerto.

Allí, Solís compartió “el fraterno saludo de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, quien nos envía a estar siempre al lado del pueblo, tal como lo hemos hecho hasta hoy” y expresó que “estos encuentros refuerzan nuestro compromiso con cada formoseño y formoseña, sin importar la distancia geográfica”.

Y subrayó que “gracias a la gestión de nuestro Gobernador, y utilizando recursos propios, seguimos dando respuestas concretas a las demandas del territorio, garantizando justicia social y equidad territorial”.

Asimismo sostuvo que “la política que transforma y hace vivir mejor a la gente, es la política que la gente espera” y aseguró que “esa es la función que el compañero Gildo Insfrán ha llevado adelante siempre, y es la que va a seguir llevando adelante”.

Subrayó que estas comunidades “simbolizan muchas cosas”, porque “muestran la presencia del Estado”, marcando que “hoy a nivel nacional hay un Gobierno que dice que el Estado debe desaparecer”, refiriéndose a la presidencia de Javier Milei.

“En Formosa hay un Estado presente que trabaja con planificación, inclusión y respeto hacia cada comunidad. Esta cercanía es fundamental para sostener la paz social y la unidad de nuestro pueblo”, aseveró.

De esta manera, manifestó que “mientras el Modelo Formoseño conducido por el compañero Gildo Insfrán siga estando en Formosa todo eso se va a garantizar y defender”.

Solís expresó también que “como militante no nos entra en la cabeza cuando hay algún comprovinciano que pueda apoyar o acompañar al Gobierno nacional, porque ellos dicen que el Estado debe desaparecer, y si ustedes no tienen la posibilidad, es problema de ustedes”, sin embargo, reiteró que “para nosotros (Gobierno de Formosa) eso no puede ser así, por eso venimos siempre”.

También instó a “no dejarse engañar ni utilizar por gente que viene de afuera y les llevan a Buenos Aires para sacarse una foto”, porque “lo único que dio y va a seguir dando respuestas a ustedes es este proyecto político”, dijo por el Modelo Formoseño.

Al concluir pidió a todos “cuidar lo que con tanto fuerza se construye como comunidad y fundamentalmente seamos unidos, no dejemos que vengan de afuera a querer separarnos o a pelearnos”.

Agenfor