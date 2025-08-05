El Centro de Salud del Guadalupe conmemora la Semana de la Lactancia Materna

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, en la mañana de este lunes 4, el Centro de Salud del barrio Guadalupe en la ciudad capital, desarrolló una charla informativa, dirigida al público en general, a cargo del equipo interdisciplinario del efector sanitario.



Esta actividad forma parte de la campaña que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano a lo largo y ancho de la provincia, con acciones que promueven esta forma de alimentación, saludable por excelencia, para las niñas y niños, desde el nacimiento hasta los primeros años de vida.

Las mismas son coordinadas desde la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Maternidad e Infancia con el objetivo de crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna.

Al respecto, la directora de dicho centro de salud, Valeria Venica, invitó a todos los vecinos del barrio y aledaños a participar de este tipo de propuestas, sobre todo, “para ayudar a las mamás en este tema tan importante”.

“Este tipo de charlas son habituales aquí, siempre las estamos brindando información a los vecinos, el Centro está abierto las 24 horas con médicos y enfermeros atendiendo”, indicó.

Por último, señaló que cuentan con servicios de medicina clínica, obstetricia, ginecología, ecografía, odontología y “la farmacia abierta las 24 horas”.

